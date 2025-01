A- A+

Começa neste sábado (18) uma obra de melhoria no sistema de drenagem de águas pluviais na avenida Norte, no trecho do bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

Por conta do serviço, que deve durar 60 dias, um esquema especial de mobilidade foi organizado e, por isso, motoristas precisarão ficar atentos aos desvios.

Segundo a Prefeitura do Recife, o investimento na intervenção é de R$ 1,5 milhão.

A intervenção será feita após serem identificados danos severos nas paredes das galerias de drenagem durante substituição de placas de concreto da pavimentação realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) este mês.

Duas faixas de rolamento do corredor viário da avenida Norte no sentido subúrbio-cidade, nas proximidades da Praça do Dominó, ficarão interditadas durante os 60 dias previstos para a obra. O trecho, próximo à entrada do bairro de Nova Descoberta, tem aproximadamente 400 metros, entre os números 7.136 e 6.717 da avenidA.

Esquema especial de trânsito foi organizado pela CTTU para o período da obra | Foto: CTTU/Divulgação

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), o trânsito será desviado para uma pista da faixa cidade-subúrbio.

Durante o serviço, a rua Nova Descoberta terá circulação restrita a sentido único na direção do terminal de ônibus do bairro - o giro à direita para os condutores que vêm pela pista sentido subúrbio continua.

A rua Vasco da Gama, que normalmente funciona como mão dupla, acrescenta a CTTU, ficará temporariamente como mão única no sentido avenida Norte. O objetivo é facilitar o trânsito dos moradores de Nova Descoberta e Vasco da Gama em direção à via. Com isso, a entrada para o Vasco se dará pela rua Rosália Cisneiros.

O trecho da interdição conta com duas paradas de ônibus, que serão removidas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte para trechos antes e depois dos desvios montados pela CTTU.

Intervenção

A obra será realizada em duas frentes principais, com o objetivo de resolver problemas específicos e garantir a funcionalidade e a durabilidade do sistema de drenagem.

No primeiro trecho, com 100 metros de extensão, será feita a recomposição das paredes das galerias existentes, visando assegurar a estabilidade e a capacidade de escoamento do sistema de drenagem atual.

Já no segundo trecho, de 50 metros, a reconstrução será total, com a construção de uma nova estrutura em alvenaria. Além disso, o projeto inclui a reposição das placas de concreto na via, restabelecendo a segurança e a funcionalidade para o tráfego local.

A intervenção tem como objetivo corrigir falhas estruturais do sistema de drenagem, prevenindo alagamentos durante períodos de chuvas intensas e melhorando as condições de mobilidade na região.

Durante a execução da obra, agentes e orientadores de trânsito estarão no local para garantir o bom fluxo de veículos. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a CTTU por meio do teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.

