PROBLEMAS NO METRÔ Metrô do Recife: rompimento de cabo causa atrasos na Linha Centro, na manhã desta sexta (17) problema, segundo a CBTU, aconteceu no final da madrugada desta sexta-feira

O rompimento de um cabo da rede aérea entre as estações Coqueiral e Tejipió causa atrasos em toda a Linha Centro do Metrô do Recife, na manhã desta sexta-feira (17).

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), todo o Ramal Camaragibe e a Estação Cavaleiro do Ramal Jaboatão operam em via singela, quando os trens compartilham o mesmo trilho para ir e vir, sem uma via paralela.

O problema, segundo a CBTU, aconteceu no final da madrugada desta sexta-feira na via sentido subúrbio/cidade, e técnicos atuam no local para realizar os reparos.

A CBTU informa que estão em via singela as estação Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião e Camaragibe no Ramal Camaragibe e a Estação Cavaleiro no Ramal Jaboatão.

Cerca de 120 mil passageiros utilizam a Linha Centro diariamente, segundo a CBTU.

