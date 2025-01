A- A+

TRANSTORNOS NO METRÔ Metrô do Recife: problemas causados pelas chuvas paralisam Linhas Centro e Sul Ramal Jaboatão da Linha Centro voltou a funcionar, mas Camaragibe segue paralisado

A terça-feira (14) de chuvas começou complicada para passageiros do Metrô do Recife. Ramal Camaragibe da Linha Centro e a Linha Sul não funcionam, e usuários enfrentam transtornos com longas filas. Alguns passageiros desceram dos vagões.

Alagamento avançou sobre os trilhos no trecho entre as estações Cavaleiro e Coqueiral e paralisou o ramal Jaboatão da Linha Centro por volta das 5h40, logo após o início da operação.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), com o recuo das águas, os trens voltaram a circular por volta das 6h20.

Já no ramal Camaragibe, houve um problema de energização na subestação Rodoviária. Há suspeita de que um raio tenha atingido equipamentos.

Com isso, o ramal Camaragibe foi paralisado e ainda não há previsão de retorno de funcionamento.

A CBTU afirmou ter acionado a manutenção para realizar os reparos necessários.

Na Linha Sul, segundo a CBTU, a operação foi paralisada por volta das 7h20. Problemas na rede aérea causados pelas fortes chuvas ocasionaram a paralisação.

"As equipes técnicas já seguiram para o local", afirmou a companhia, acrescentando que divulgará mais informações posteriormente.

Por causa das linhas paradas, o Grande Recife Consórcio de Transporte ativou as linhas 185 - TI Cabo, 166 - TI Cajueiro Seco/Rua do Sol, 115 - TI Aeroporto/ TI Afogados e 168 - TI Tancredo Neves / Cde Boa Vista.

