TRANSPORTE Metrô do Recife: ramal Camaragibe e Linha Sul seguem paralisados, com transtornos para passageiros Operação foi paralisada por volta das 7h20

O ramal Camaragibe da Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu paralisado na manhã desta terça-feira (14). O mesmo aconteceu com a Linha Sul. Esses fatores, aliados às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana, causa diversos transtornos para passageiros que precisam do transporte para se locomover.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), houve um problema de energização na subestação Rodoviária que alimenta o ramal Camaragibe. A principal suspeita é de que um raio tenha atingido equipamentos. Ainda não há previsão para retorno.

Já na Linha Sul, segundo a CBTU, a operação foi paralisada por volta das 7h20. Problemas na rede aérea causados pelas fortes chuvas ocasionaram a paralisação.

Prejuízo para o usuário

Uma das pessoas prejudicadas com a paralisação foi Rogério Ferreira, professor de 48 anos. Ele pretendia usar a Linha Sul para ir para o trabalho, mas acabou tendo que pegar ônibus.

"Fico muito prejudicado por questões de horário, meus compromissos. É mais uma parada no metrô e para o usuário é muito ruim. O transporte está péssimo, principalmente com segurança, locomoção. Tudo isso prejudica a gente", afirmou.

Ianine Carneiro, assistente administrativa de 30 anos, também ficou no prejuízo ao tentar usar o serviço nesta manhã. "Atrasa tudo. É uma coisa que acontece com muita frequência. Além de ser muito ruim o transporte, atrasa para a gente, que depende do metrô para se locomover", explicou.

O mesmo aconteceu com Isabella Brandão, enfermeira de 33 anos. Ela já estava na estação quando foi surpreendida pela informação de que a linha estava paralisada e sem previsão de retorno. Ela tinha acabado de largar do trabalho e pretendia voltar para asa de metrô.

"No momento prejudica minha volta para casa, mas, quando a paralisação ocorre mais vezes, prejudica meu trabalho, para levar meu filho para a terapia. Acaba gerando um transtorno enorme. Ia pegar o ramal Cajueiro Seco, mas agora vou ter que ir para Cavaleiro e pegar outro ônibus para casa", disse.

Para Isabelle, um investimento maior no sistema de transporte público seria a solução para diminuir a alta incidência desses transtornos. "Investimento, contratação de mais funcionários. Uma coisa digna. Muita gente acha que é só vir e trabalhar, mas não é. Tem a parte dos profissionais e a da população", disse.

A CBTU afirmou ter acionado a manutenção para realizar os reparos necessários.

Alagamento causou paralisação

Por volta das 5h40 desta manhã, um alagamento avançou sobre os trilhos no trecho entre as estações Cavaleiro e Coqueiral e paralisou o ramal Jaboatão da Linha Centro.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), com o recuo das águas, os trens voltaram a circular por volta das 6h20.

Reforço de ônibus

Por causa das linhas paradas, o Grande Recife Consórcio de Transporte ativou as linhas 185 - TI Cabo, 166 - TI Cajueiro Seco/Rua do Sol, 115 - TI Aeroporto/TI Afogados e 168 - TI Tancredo Neves/Cde Boa Vista.

Chuvas em Pernambuco

Os transtornos no metrô nesta terça-feira aconteceram por conta das fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a segunda-feira (13).

No Recife, a prefeitura renovou, às 5h30, o estágio de atenção por conta da continuidade das chuvas. Pontos de alagamento foram registrados na Capital pernambucana, como na avenida Caxangá, na Zona Oeste, nas proximidades do TI CDU.

Todas as regiões de Pernambuco estão sob alerta de chuvas da Apac até o fim da terça-feira. Na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, o aviso é de nível amarelo, de chuvas moderadas. No Sertão, o alerta é de nível laranja, indicando chuvas de moderadas a fortes.

