A- A+

convocação Olinda anuncia convocação imediata de 200 professores para a Rede Municipal a partir de segunda (13) Além desses, mais 400 docentes deverão ser chamados em mais duas fases até janeiro de 2026, de acordo com a prefeitura

A Prefeitura de Olinda anunciou, nesta sexta-feira (10), o cronograma de convocação imediata de 200 novos professores para a Rede Municipal de Ensino. Os profissionais foram aprovados em um concurso público da cidade, e deverão seguir, já a partir desta segunda-feira (13), um processo em três etapas, com nomeação por meio do Diario Oficial.

Além desses, mais 400 docentes deverão ser chamados em mais duas fases até janeiro de 2026, de acordo com a prefeitura. A ação prevê também a prorrogação do período legal do concurso por mais dois anos, para garantir o direito de acesso a todos os elencados.

Para a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), a convocação dos professores vai contribuir para a qualidade de ensino do município.

“O professor efetivo tende a se envolver mais com a realidade da escola, estabelecendo um laço de confiança com os alunos e suas famílias. Isso impacta positivamente, tanto na aprendizagem quanto na gestão escolar. É este novo momento de crescimento que temos vivenciado em Olinda e seguimos trabalhando todos os dias para a cidade da gente avançar”, destacou.

Prefeita de Olinda, Mirella Almeida, assina ordem de convocação. - Foto: Secom Olinda/Divulgação

Planejamento

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa é fruto de um planejamento estratégico feito para garantir o cumprimento integral do calendário letivo.

“A convocação desses professores é um passo essencial para assegurar que todas as turmas sigam com o acompanhamento didático adequado e para consolidar um ensino público eficiente e inclusivo em Olinda”, afirmou a titular da pasta, Edilene Soares.

Calendário

Com a publicação das etapas, também será disponibilizado todo o calendário necessário a ser cumprido pelos novos servidores. O processo passa pela entrega de documentação, exames médicos admissionais, procedimento de posse e a devida lotação para o exercício.

Com o ingresso, os docentes terão estabilidade, progressão de carreira e acesso a benefícios que estimulam a capacitação e o aprimoramento profissional.

“Essa convocação reflete o compromisso da gestão pública com o desenvolvimento humano e social. Quando se prioriza a educação, estamos, na verdade, investindo no futuro de toda a cidade”, completou Mirella.

O concurso público, realizado em março de 2023, foi lançado para a contratação de 230 professores. Contudo, já foram nomeados 300 educadores.

Veja também

VENEZUELA Oposição venezuelana classifica posse de Maduro como 'golpe de Estado'