CHUVAS EM PERNAMBUCO Olinda e São Lourenço da Mata registram deslizamento de barreiras De acordo com Defesa Civil do Estado, há 87 desalojados e outros 24 desabrigados em Pernambuco, em decorrência das chuvas

A Defesa Civil do Estado, por meio de nota no final deste sábado (15), informou que Pernambuco registra pelo menos 87 desaljoados e outros 24 abrigados em decorrência das chuvas.



As cidades de Joaquim Nabuco, Rio Formoso, Olinda e São Lourenço da Mata tiveram deslizamentos de barreiras, mas sem vítimas fatais.











Ainda de acordo com o Órgão - que disponibiliza o número 199 para casos de urgência, assim como a Defesa Civil dos municípios também pode ser acionada - as localidades atingidas pelas chuvas com alagamentos foram Jaboatão dos Guararapes, Recife e São José da Coroa Grande.

