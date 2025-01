A- A+

PERNAMBUCO Olinda promove ação do Janeiro Branco para conscientização sobre saúde mental A participação ao evento é espontânea

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá, nesta quarta-feira (15), às 9h, uma importante ação de conscientização sobre a saúde mental, em alusão ao Janeiro Branco. O evento ocorrerá no Auditório da Sede do Executivo e tem como objetivo sensibilizar a população para a importância de cuidar da mente e promover o bem-estar emocional.

Com o tema “Cuidar da mente é cuidar da vida”, o Janeiro Branco busca criar um espaço de reflexão e aprendizado sobre as questões emocionais que afetam tantas pessoas no cotidiano. Durante o evento, serão realizadas rodas de conversa e atividades voltadas para o fortalecimento da saúde mental, abordando temas como o reconhecimento de sinais de estresse, ansiedade e outras condições que impactam o equilíbrio emocional.

A campanha Janeiro Branco reforça que, assim como a saúde física, a saúde mental é essencial para uma vida saudável e equilibrada. Com ações que estimulam a busca por ajuda profissional e apoio comunitário, o movimento tem como intuito desmistificar o tema da saúde mental e incentivar o cuidado contínuo.

“A Prefeitura de Olinda convida toda a população para participar desse momento de acolhimento e aprendizado, promovendo um ambiente mais saudável e livre de estigmas. Saúde mental é uma prioridade em Olinda, e o Janeiro Branco é um passo importante nesse compromisso com o bem-estar de todos”, reforça a secretária Executiva de Atenção à Saúde, Virgínia Fernando.

