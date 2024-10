OMSA declara fim do caso de doença de Newcastle no Brasil

A- A+

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconheceu na manhã desta quinta-feira (24) o fim da doença de Newcastle no Brasil, após 90 dias do fim do foco.



Em nota, com data de 23 de outubro, a entidade disse que o evento foi considerado encerrado depois do prazo e da aplicação da medida de "stamping-out" no único estabelecimento afetado, que inclui o abate de animais infectados e casos suspeitos. Segundo a OMSA, o Brasil também enviou uma autodeclaração de erradicação da doença.

Com a retomada do status de território livre da doença, o País espera o fim das restrições para os embarques do frango brasileiro. Até manhã desta quinta-feira, a suspensão cautelar e temporária das exportações de produtos avícolas brasileiros permanecia para 43 mercados, com vários graus de restrição, conforme levantamento atualizado do Ministério da Agricultura.





