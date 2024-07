Washington, Filadélfia e Charlotte: altas temperaturas nos EUA deixam mais de 100 milhões sob alerta

A- A+

Os Estados Unidos começam a semana com calor extremo em diversas áreas da Costa Leste. Nesta segunda-feira, aproximadamente 100 milhões de pessoas ficaram sob alertas de calor extremo da Flórida ao Maine, e a previsão é que os próximos dias tenham características semelhantes.

No final de junho, o país também enfrentou uma onda de calor antes mesmo da chegada do verão. Na época, A a Filadélfia chegou a 36,6C, batendo em um grau o recorde de 1888. Muitas cidades estão até 6 graus acima das máximas para o início do verão.

As cidades como Washington, Baltimore, Filadélfia e grande parte do leste da Carolina do Norte e sudeste da Virgínia estão sob alertas de calor excessivo nesta semana. Nos locais, é possível que as temperaturas máximas cheguem a 40ºC.

Segundo os meteorologistas, as temperaturas estão de 10 a 15 graus acima do normal para a época do ano.

Os alertas de calor na cidade de Nova York começaram no domingo, quando a temperatura no Central Park atingiu 33,3ºC, e estão em vigor até as 22h de hoje.

Além disso, é esperado que alertas se expandissem na segunda-feira para a maior parte da região da cidade de Nova York, incluindo partes de Nova Jersey e Connecticut, conforme o Serviço Nacional de Meteorologia. A temperatura máxima anterior na região de Nova York nesta temporada foi de 36 graus Celsius, registrada em 21 de junho no Aeroporto La Guardia.

“O calor e a umidade continuarão até terça-feira, e provavelmente continuarão até quarta-feira. Continuaremos com bastante desconforto, com índices de calor excedendo 37ºC em alguns lugares até quarta-feira", informou o instituto.

O Serviço Nacional de Meteorologia descreveu o calor como "extremamente perigoso e potencialmente mortal". Ainda segundo o órgão, a combinação de alta umidade e temperaturas irá manter o risco de calor entre alto e extremo níveis para grande parte dos estados do Meio-Atlântico até o sul da Nova Inglaterra até a quarta-feira.

A escala HeatRisk do Serviço Meteorológico está prevista para atingir o nível 3 e 4, os mais elevados, em diversas áreas ao longo da Costa Leste até quarta-feira. Segundo a escala, o nível 3 de calor (vermelho) "afeta qualquer pessoa sem refrigeração eficaz e/ou hidratação adequada. Prováveis impactos em alguns sistemas de saúde, indústrias sensíveis ao calor e infraestrutura". Já o nível 4 de calor (roxo) é extremo, raro e/ou de longa duração, "com pouquíssimo ou nenhum alívio durante a noite, afeta qualquer pessoa sem refrigeração eficaz e/ou hidratação adequada. Prováveis impactos na maioria dos sistemas de saúde, indústrias sensíveis ao calor e infraestrutura".

A partir de quarta-feira, uma frente fria pode causar tempestades e as temperaturas podem diminuir e ficarem mais próximas do que o usual. Contudo, logo após a passagem da frente fria, o calor pode voltar as regiões.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Rússia precisa entender o que Zelensky quer dizer com 'cúpula da paz', diz Kremlin