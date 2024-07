Bebê morre durante onda de calor nos EUA; saiba a temperatura máxima da água em mergulho

A- A+

Um bebê de apenas quatro meses morreu enquanto fazia um passeio de barco com os pais no Lago Havasu, no estado americano do Arizona, nesta sexta-feira.

Tanna Rae Wroblewski passou mal e perdeu a consciência já no final da tarde, quando passou a ser socorrida pelos próprios familiares, até a chegada dos bombeiros ao local, que a encaminharam para o Havasu Regional Medical Center.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Mohave, em uma declaração à revista People, ela seria levada de helicóptero para o Hospital Infantil de Phoenix, onde não resistiria e acabaria morrendo.

Desde a quarta-feira passada, a região do Lago Havasu foi alertada de que as temperaturas poderiam quebrar recordes de quase quatro décadas. A região chegou a registrar 48,8°C desde a semana passada na região, reflexo do aumento severo de temperatura em diversas partes dos Estados Unidos, em onda de calor que deixou outras vítimas fatais.

A causa da morte de Tanna ainda não foi divulgada pelo legista que cuida do caso, mas acredita-se que o calor tenha desempenhado papel crucial para o trágico desfecho, segundo autoridades citadas pela emissora News 12.

A onda de calor gerou, também, um aumento considerável da temperatura dos oceanos, geralmente utilizados (por meio das praias) para aliviar a sensação térmica escaldante. Segundo o USA Today, embora, até o momento, as águas ainda não tenham atingido um nível considerado de “perigo”, o estado americano da Flórida, por exemplo, já esteja registrando temperaturas na superfície da água de até quase 33°C.

No verão passado, no entanto, a temperatura da água, em alguns pontos da região, chegou aos 38°C. Para atividades como a natação, no entanto, o máximo recomendado é 32°C, uma vez que a atividade acima desta marca pode causar superaquecimento e exaustão.

"Mergulhando em uma banheira de hidromassagem com água aquecida a 41,1°C, por exemplo, pode aumentar a temperatura do corpo humano a ponto de causar insolação (ou comprometimento da capacidade do corpo de regular sua temperatura interna)", diz o relatório da CPSC (comissão americana para produtos de consumo). "Essas condições podem ser fatais até mesmo para adultos completamente saudáveis."

Campanha virtual

A morte está sendo investigada pela polícia do condado de Mohave. De acordo com a página de Alyssa Wroblewski (mãe de Tanna) no Facebook, a família esteve com a menina no mesmo lago em abril, maio e junho.

A família já arrecadou mais de US$ 49 mil (R$ 265 mil) no site de financiamento coletivo GoFundMe após pedir ajuda para custear as despesas médicas e funerais.

