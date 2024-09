A- A+

MUNDO Ônibus atinge grupo em frente a uma escola e mata 11 pessoas, incluindo 5 estudantes, na China Ainda não se sabe a causa do acidente

Um ônibus escolar perdeu a direção em frente a uma escola secundária, no Leste da China, nesta terça-feira, atingindo e matando 11 pessoas, incluindo cinco estudantes.



O acidente ocorreu na cidade de Tai'an, na província de Shandong, segundo a mídia estatal.

"Até agora (o acidente) causou a morte de 11 pessoas, das quais seis eram pais e cinco estudantes", disse a televisão estatal CCTV, que acrescentou que uma pessoa permanece em estado “crítico”.





O ônibus havia sido modificado para o transporte de alunos. A TV estatal chinesa indicou que o motorista “perdeu o controle” do ônibus ao se aproximar da escola, mas as autoridades ainda não definiram a causa exata do acidente.

