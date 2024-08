A- A+

Um ônibus escolar pegou fogo na manhã desta sexta-feira (16), em Nazaré da Mata, munícipio da Zona da Mata de Pernambuco.

O veículo estava responsável pelo transporte de alunos do ensino fundamental da rede municipal da cidade.

Com o incidente, o coletivo ficou totalmente destruído, mas não houve vítimas no caso que aconteceu no Engenho Lagoa do Ramo, na zona rural do município.

O ônibus estava fazendo o caminho de retornar da cidade à área rural.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha de Pernambuco, o veículo apresentou uma pane elétrica no motor após completar o percurso.

Em poucos minutos, o ônibus pegou fogo já sem a presença de nenhum estudante.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Nazaré da Mata informou que ônibus era terceirizado e que sempre tem um veículo reserva à disposição. As atividades seguiram normalmente nesta sexta (19).

A prefeitura também relatou que não houve acionamento do Corpo de Bombeiros.

