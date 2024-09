A- A+

ORIENTE MÉDIO ONU reporta 90.000 novos deslocados no Líbano por bombardeios israelenses Entre eles estão "muitas das mais de 111 mil pessoas deslocadas desde outubro", que provavelmente tiveram de fugir uma segunda vez, afirmou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA)

Mais de 90 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas no Líbano desde segunda-feira devido aos bombardeios israelenses, informou uma agência da ONU nesta quarta-feira (25).

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) registrou "90.530 novos deslocados" desde segunda-feira, informou a entidade em um comunicado.

Entre eles estão "muitas das mais de 111 mil pessoas deslocadas desde outubro", que provavelmente tiveram de fugir uma segunda vez, afirmou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Na segunda-feira, os ataques aéreos israelenses no Líbano mataram 558 pessoas, segundo as autoridades libanesas, o número mais alto em um dia desde o fim da guerra civil do país (1975-1990).

O ministro das Relações Exteriores libanês, Abdallah Bou Habib, declarou na terça-feira que o número de pessoas deslocadas no Líbano era "provavelmente perto de meio milhão".

Veja também

israel Chefe do Estado-maior de Israel pede prontidão às tropas para "possível entrada" no Líbano