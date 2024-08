ONU pede tréguas em Gaza para campanha de vacinação infantil contra a poliomielite

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta sexta-feira duas pausas de sete dias cada na guerra que atinge Gaza para vacinar mais de 640 mil crianças contra a poliomielite, que foi detectada nas águas residuais do território.

As agências de saúde e assistência à infância da ONU disseram que tinham planos detalhados para ajudar crianças em todo o território palestino sitiado e que poderiam começar já neste mês. Mas isso exigiria pausas na guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas.

A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) disseram que estavam planejando duas campanhas de vacinação de sete dias na Faixa de Gaza, começando no final de agosto, contra o poliovírus tipo 2 (cVDPV2).

No mês passado, foi anunciado que o poliovírus tipo 2 havia sido detectado em amostras coletadas em Gaza em 23 de junho.

"Essas pausas nos combates permitiriam que crianças e famílias chegassem com segurança às unidades de saúde e que agentes comunitários chegassem até as crianças que não conseguem acessar as unidades de saúde para a vacinação contra a poliomielite", disseram as agências em um comunicado. A Faixa de Gaza está livre da pólio há 25 anos e seu ressurgimento ameaçaria os países vizinhos, acrescentou.