Operação Carro-Pipa: como funciona a ação que ajuda mais de um milhão de nordestinos há 26 anos

A- A+

Nesta quinta-feira (26), o Exército Brasileiro e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, apresentaram os principais desafios e impactos da Operação Carro-Pipa, que completa 26 anos de atuação em 2024.

A apresentação aconteceu no auditório da Sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Em cenários marcados pela estiagem e pelas consequências das mudanças climáticas e desastres naturais, a operação tem sido uma linha de frente na garantia de água potável para a população afetada pelas secas e emergências climáticas.

Atualmente, a Operação Carro-Pipa abastece mais de 1.500.000 nordestinos em mais de 400 municípios, sendo essencial para comunidades rurais em situação de emergência.

“A operação envolve ações complementares de distribuição de água potável por meio de carros-pipa, prioritariamente para populações rurais atingidas por estiagem e que se encontram em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecidas por ato do governo federal”, explicou o comandante-geral do Comando Militar do Nordeste (CMNE), o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

A Operação Carro-Pipa tem sido uma linha de frente na garantia de água potável para a população afetada pelas secas e emergências climáticas | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Jornada da Operação Carro-Pipa

O seminário reuniu representantes do Ministério da Defesa, das regiões militares, do Senado Federal, da Defesa Civil de Pernambuco e da Bahia, além de prefeituras dos municípios beneficiados, Compesa e universidades do Estado.

O encontro teve como objetivo ampliar o conhecimento da sociedade sobre a operação humanitária e promover o debate sobre as melhores práticas para sua condução.

Jornada da Operação Carro-Pipa | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Logística

Rodrigo Lindinger, coordenador substituto da operação, explicou a logística do programa, que atende municípios que declaram situação de emergência devido à estiagem.

“O município precisa decretar situação de emergência ou calamidade pública, que precisa ser reconhecida pelo governo federal. Então, diante desse cenário de seca, eles são inseridos no programa e recebem o benefício da água”, ressaltou Lindinger.

Rodrigo Lindinger, coordenador substituto da Operação Carro-Pipa | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Questionado se o agravamento das mudanças climáticas desperta uma preocupação maior na administração da operação, Júlio Teodorico Nascimento Netto, chefe do escritório nacional da operação, explicou que a operação está preparada para se adaptar às necessidades emergentes.

“Esse risco de aumento da demanda existe. Estamos em um período mais ameno de seca agora, mas há sempre esse risco. No entanto, a nossa estrutura pode atender até setenta mil pontos de abastecimento, como já foi feito no passado. Mesmo que a demanda dobre, estamos preparados para atender de forma gradativa, conforme autorizado pelos órgãos gestores”, detalhou Júlio Teodorico.

Júlio Teodorico Nascimento Netto, chefe do escritório nacional da operação | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Impacto social

Ainda segundo Júlio, o impacto social da Operação Carro-Pipa vai muito além da simples distribuição de água.

“O impacto social dessa operação é imenso. Evitamos o êxodo rural e proporcionamos dignidade aos sertanejos. Só a distribuição de água já representa uma mudança significativa. Além disso, há um impacto econômico nos postos de gasolina, borracharias, hotéis e restaurantes, gerando empregos indiretos e movimentando a economia local”, destacou o coronel veterano.

O comandante-geral do CMNE, o general Ribeiro, enfatizou a dimensão do trabalho realizado:

“Para se ter uma ideia, são distribuídos cerca de novecentos milhões de litros de água por mês, o que equivale a quatro bilhões e quinhentos milhões de copos de 200ml. Isso demonstra para essas pessoas o quanto são valiosas para o estado brasileiro”.

O comandante-geral do Comando Militar do Nordeste (CMNE), o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Nos últimos anos, a operação passou por melhorias significativas que otimizam o processo de distribuição. “Estamos sempre aperfeiçoando nossos processos", explicou o coronel Júlio Teodorico.

"Antes, os pipeiros tinham que se deslocar presencialmente para o credenciamento e sorteio, o que hoje é feito online, economizando tempo e recursos. Também implementamos a prestação de contas digital pelo sistema do Gov.br, facilitando o processo para todos. Outra mudança é que estamos transformando os contratos de quadrimestrais para semestrais, melhorando a gestão administrativa da operação”, concluiu o coronel.

Operação Carro-Pipa

Para os gestores, a Operação Carro-Pipa vem cumprindo um papel fundamental na manutenção da vida e na dignidade de milhões de brasileiros.

Com 26 anos de história, ela segue como um modelo de ação humanitária que adapta-se aos desafios do presente e se prepara para os do futuro.

A Operação Carro-Pipa é um programa do governo federal, desenvolvido por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) e do Ministério da Defesa (MD), que atuam como os órgãos normativos.

Veja também

GUERRA Líbano afirma que mais de 31 mil pessoas cruzaram seu território rumo à Síria nos últimos dois dias