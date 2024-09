Operação mira lavagem de dinheiro de grupo suspeito de usar ambulâncias no transporte de drogas

A- A+

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início, nas primeiras horas desta sexta-feira (6), a uma operação com objetivo de cumprir 33 mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas.



O principal alvo dos agentes é Alex Evangelista Mendes Silva, suspeito de liderar um esquema que usava empresas de assistência médica para encobrir os ganhos vindos da venda de entorpecentes.



O grupo chegou a usar ambulâncias para transportar drogas em comunidades cariocas.

De acordo com os investigadores, Alex chegou a movimentar de R$ 6,4 milhões por meio de suas empresas em transações financeiras consideradas suspeitas entre junho e julho de 2021.

A operação, conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), mirou em alvos localizados no Rio, no Paraná e no Amazonas, visando tanto pessoas físicas quanto empresas identificadas como parte do esquema criminoso.

