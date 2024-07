A importância de manter o cérebro ativo e o impacto na produtividade das organizações

A- A+

Muitas vezes, quando pensamos em manter o cérebro ativo, imediatamente nos vem em cabeça a realização de tarefas estimulantes que aprendemos ainda na infância como jogar palavras cruzadas e até mesmo solucionar jogos como sudoku e quebra-cabeças, não é mesmo?



Embora essas atividades ajudem bastante na longevidade cognitiva, estabelecer esse desenvolvimento em pleno funcionamento vai muito além disso. E os ganhos são os mais diversos. É que manter o cérebro ativo não só proporciona um panorama com escolhas ainda mais assertivas, como também pode ser o segredo para impulsionar a produtividade nas organizações de trabalho.

Nosso cérebro é um dos órgãos mais impressionantes que temos, capaz de realizar tarefas das mais complexas e criativas. No entanto, ele precisa de estímulos constantes para funcionar no seu máximo potencial.



Atividades intelectualmente estimulantes podem melhorar várias funções cognitivas, como memória, atenção e resolução de problemas, além de aumentar a adaptabilidade a mudanças e novas tecnologias. Tema cada dia mais pertinente a debates.

Isso permite que os colaboradores aprendam novas tarefas rapidamente, tomem decisões embasadas e encontrem soluções inovadoras para problemas complexos. Além disso, trabalhadores mais satisfeitos e motivados tendem a ser mais produtivos.

Segundo um estudo publicado em 2023 no “Journal of Applied Psychology”, empregados que se engajam regularmente em atividades cognitivamente estimulantes apresentam uma performance 20% melhor em tarefas que exigem resolução de problemas e tomada de decisões rápidas.



Já um relatório da Gallup, do mesmo ano, revelou que empregados que participam regularmente de treinamentos e atividades de desenvolvimento profissional são 34% mais engajados e mostram um aumento de 21% na produtividade.

O cérebro e a resiliência ao estresse

Um cérebro ativo e saudável é mais resiliente ao estresse. Atividades como meditação, mindfulness e exercícios físicos regulares podem reduzir níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e promover uma melhor regulação emocional.



Isso leva a um ambiente de trabalho mais tranquilo e a uma redução nas ausências devido ao estresse e ao burnout. Uma pesquisa da American Psychological Association (APA) afirma que práticas regulares de mindfulness na rotina corporativa reduziram níveis de estresse em 30% e aumentaram a produtividade em 25%

Além disso, manter o cérebro ativo está associado a uma melhor saúde mental, reduzindo o risco de depressão e ansiedade. Um estudo da World Health Organization (WHO) de 2023 mostrou que programas de bem-estar mental implementados nas empresas reduziram os sintomas de depressão em 40% e melhoraram a produtividade em 28%.

Conhecer um pouco sobre o funcionamento do cérebro, pode ser um grande trunfo para as organizações. Nosso cérebro é dividido em dois hemisférios com diferentes tipos de processamento. O hemisfério esquerdo é mais analítico e lógico, ideal para tarefas que envolvem linguagem e matemática.



Já o hemisfério direito é mais criativo e intuitivo, ótimo para atividades artísticas e de resolução de problemas complexos. Permitir que colaboradores alternem entre tarefas analíticas e criativas pode manter ambos os lados do cérebro ativos, resultando em um aumento geral de produtividade e satisfação no trabalho.

Como estimular o cérebro dos colaboradores na organização?

1. Incentivar a aprendizagem contínua: promover e incentivar a participação em cursos, workshops, ações de desenvolvimento de novas habilidades.

2. Promova pausas e exercícios mentais: pausas regulares para atividades como meditação podem ajudar a recarregar o cérebro e aumentar a concentração.

3. Incentivar um ambiente de trabalho que permite variações entre trabalho colaborativo e individual, promovendo um equilíbrio saudável entre tarefas analíticas e criativas.

4. Implementar ferramentas tecnológicas que auxiliem na organização e foco das tarefas, como aplicativos de mindfulness, melhorando o bem-estar geral e a produtividade dos colaboradores.

Enfim, manter o cérebro ativo não é só uma questão pessoal, mas é um investimento na produtividade e eficiência das organizações. Estimular o cérebro e implementar práticas que estimulem a saúde cognitiva pode transformar o ambiente de trabalho.





*Diretora de soluções da consultoria Falconi





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO O Safadão Maduro é encarnação dos Anjos caídos das trevas