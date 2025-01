As cinzas da solidão e o fogo da renovação

A- A+

Todo final de ano é tempo de troca de mensagens inspiradoras. Nesse contexto, recebi de um amigo um texto de autoria desconhecida, mas que serve muito bem ao propósito. O título original é “O Carvão”.



Ele fala de um homem que participava regularmente de reuniões com seus amigos. Porém, de repente, sem qualquer aviso, deixou de comparecer. Algum tempo depois, numa noite fria, um dos membros do grupo decidiu visitá-lo. O homem estava sozinho, em frente a uma lareira, onde ardia um fogo brilhante e acolhedor.



Antevendo a razão da visita, o homem o acolheu e o convidou a sentar-se com ele frente à lareira. Sem se comunicarem, ambos contemplavam a “dança” das chamas em torno dos troncos crepitantes na lareira. Minutos depois, sem nada dizer, o visitante selecionou, entre as brasas que se formavam, a mais incandescente delas e, com a ajuda de um alicate, a colocou ao lado do braseiro, voltando a sentar-se. Pouco depois, ante a atenção do anfitrião, a chama da brasa solitária foi sumindo, até se apagar completamente.



De repente, o que era fogo vivo, luz e calor, nada mais era do que um pedaço de carvão. Antes de sair, ciente de que quase nada haviam falado, com ajuda do alicate, o visitante devolveu ao fogo o carvão frio e apagado. Eis que, de imediato, a brasa morta voltou à vida e se reacendeu completamente, alimentada pelo calor das brasas ardentes ao seu redor.



O anfitrião, boquiaberto, agradeceu-lhe pela visita e pela bela lição sem palavras que acabara de aprender. Com o coração constrito, prometeu reintegrar-se ao grupo.



Pois bem! Um novo ano se inicia, trazendo consigo muitas promessas de recomeços e transformações. Assim como as brasas do fogo, nossas vidas são alimentadas pelas conexões que cultivamos.



A história do carvão nos adverte de que a solidão, assim como uma brasa isolada, pode se apagar, deixando apenas as cinzas e o carvão do que um dia foi intenso em fogo e calor. Oxalá, em 2025, possamos resgatar nossas relações, fazendo com que as chamas da amizade, do amor e da solidariedade continuem a iluminar e arder em nossos corações.



Nosso poder está em nossas ligações. Quando nos conectamos uns com os outros, encontramos a força, o apoio e a inspiração de que necessitamos para superar os desafios e chegar às conquistas que tanto almejamos. Fortalecer os laços com nossos colegas, amigos, familiares e a comunidade é o caminho para vencermos as adversidades.



Contudo, as relações exigem cuidado e atenção. Assim como uma brasa necessita de outra para se manter viva, nossas conexões precisam ser sempre alimentadas com muito diálogo, empatia e respeito.



Que este novo ano nos incentive a refletir sobre a importância do papel que cada um de nós desempenha em nossas relações comunitárias, profissionais, familiares e de amizades. A ideia é criar um ambiente humano e acolhedor onde haja lugar para todos.



Só na união encontraremos a força necessária para transformar o Brasil e construir um futuro mais justo e solidário. Portanto que a chama da esperança nunca se apague em nossas almas para que, aprendendo com as lições do passado, juntos, possamos construir um 2025 mais próspero e feliz!





* Presidente do Sistema Cofeci-Creci.



