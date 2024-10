As ferramentas tradicionais de gestão impulsionam as IAs

A- A+

Utiliza-se IA em diversas frentes, para diversas soluções. É tema de mesa de bar até sofisticados ambientes empresariais. Vamos tratar aqui das bases organizacionais para não impormos à coitada da IA a salvação de tudo, especialmente das empresas.



Implementar alicerces sólidos à sua organização será sempre um estágio essencial e elementar para o êxito dos negócios. Estamos falando de planejamento, governança, missão, valores. Para que eventuais ações e soluções por meio de IA tornem-se sustentáveis, a organização precisa ter premissas bem definidas, estratégia sólida, indicadores mensuráveis, ou seja, os problemas podem ser originados pela falta de estabelecimento de processos claros e organizados. De uma gestão frágil, intuitiva.



A respeito disso, um planejamento estratégico bem embasado, cartesiano, é instrumento organizacional básico. O acompanhamento desse planejamento com uma ferramenta de gestão organizacional robusta, como o balanced scorecard (BSC), uma das mais utilizadas mundialmente, pode-se tratar ambientes empresariais de maneira sistêmica.

Focando as empresas em 4 frentes/perspectivas principais (conhecimento e preparo das pessoas, processos internos, clientes e financeiro) o BSC direciona uma metodologia voltada ao atingimento dos objetivos organizacionais, definindo indicadores, estabelecendo metas e suas iniciativas. Dessa maneira toda organização estará direcionada para os mesmos propósitos, índices mensuráveis, e principalmente para a estratégia.

As ferramentas tecnológicas e mecanismos de melhoria como as IAs ganham melhor eficiência em ambientes mais organizados e padronizados. No caso do BSC, por exemplo, que impõe relações de causa e efeito entre as 4 perspectivas citadas, as estruturas estarão sendo monitoradas de maneira rotineira, refletindo-se em praticamente todo organismo empresarial.



Nossa rotina em consultoria empresarial enxerga um grande vácuo nas nossas empresas no que concerne aos pilares básicas de gestão (com exceções, é claro) para seus crescimentos e sustentabilidade, num distanciamento de melhor eficiência e competitividade a outros ecossistemas do País, mas ansiosos em ancorar ferramentas de IA com expectativas de soluções relâmpago. Falta-lhes o chamado dever de casa, ou melhor, dever da administração.



Portanto, um planejamento estratégico bem elaborado, ferramentas de gestão como o BSC, matriz SWOT e outras, são de importância vital e essenciais na estratégia organizacional, que, aí sim, aliados às intervenções com IA, oferecerão maturidade às empresas, facilitando a implantação de estratégias, definindo melhor os processos, parâmetros de acompanhamento mensuráveis, interligando todos num mesmo propósito, de maneira padronizada.

As gestões e soluções empresariais serão mais duradouras e sustentáveis aliando ferramentas de gestão tradicionais às fantásticas possibilidades com IA.



Consultor empresarial, EXC Group.



