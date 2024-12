Astrologia: 2025 será o ano da expansão, mas também da introspecção

A- A+

O ano de 2025 será marcado por muitas transições astrológicas, combinando forças de expansão e introspecção que podem influenciar tanto o coletivo quanto o individual. “Este ano será caracterizado por uma dualidade energética: enquanto Júpiter, regente do ano pela astrologia, nos impulsiona à expansão, o arcano do Eremita, regente do ano pelo tarô, nos convida à reflexão profunda”, explica o astrólogo e tarólogo Gabu Camacho, que conta com mais de 600 mil curtidas nas redes sociais.



No sistema astrológico dos Caldeus, Júpiter rege 2025 coletivamente, trazendo uma energia de crescimento, sabedoria e fé. Apesar disso, de acordo com a numerologia e o tarô, o arcano regente do ano é o número 9, o Eremita. “Como o próprio nome sugere, o Eremita é aquele que se volta para dentro, para se entender melhor, antes de se expandir. Ele precisa estar certo de si e de tudo o que pode oferecer antes de ganhar espaço”, completa.



O ano também começa com uma Lua Nova em Capricórnio no dia 1º de janeiro, favorecendo o estabelecimento de metas concretas. "Capricórnio nos dá a determinação necessária para planejar e iniciar projetos sólidos", afirma o astrólogo. A sequência, com uma Lua Cheia em Câncer, proporciona equilíbrio entre ambições e necessidades emocionais.



"A astrologia é uma ferramenta preditiva, mas acima de tudo, é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela nos oferece informações que possibilitam compreender quais períodos são mais propícios para a ação e quais são melhores para reflexão. E, em 2025, isso é importante porque teremos momentos-chave que afetam nossas dinâmicas pessoais e coletivas, especialmente através das retrogradações e eclipses", pondera o especialista.

Dança dos astros

Em janeiro, o término da retrogradação de Urano em Touro desencadeia mudanças estruturais previamente estagnadas. Fevereiro traz o fim das retrogradações de Júpiter e Marte em Gêmeos, liberando energias de expansão intelectual e ação estratégica. Já em março, a retrogradação de Vênus em Áries exige cautela nas relações afetivas e financeiras. "Retrogradações são períodos para reflexão e ajustes, evitando decisões precipitadas, mas nada que se deva temer", destaca Gabu.



Os eclipses de março também aparecem como pontos críticos no ano. Em 14 de março, a Lua Cheia em Virgem, acompanhada de um Eclipse Lunar Total, traz à tona questões ocultas e tensões emocionais. Já no dia 29, a Lua Nova em Áries, junto a um Eclipse Solar Parcial, sinaliza novos começos que exigem prudência. "Eclipses intensificam as energias; é essencial usar a energia do Eremita nesses momentos e prestar atenção aos sinais do universo", observa o astrólogo.



O Ano Novo Astrológico, em 20 de março, com a entrada do Sol em Áries, intensifica a energia de novos ciclos, oferecendo oportunidades para iniciar projetos e direcionar intenções. A Lua Cheia em Escorpião, a primeira do período de Sol em Touro, em 12 de maio, conhecida como Lua de Wesak, é um momento poderoso para temas de espiritualidade e transformação interna.



No meio do ano, retrogradações de planetas externos como Netuno e Saturno em Áries convidam à reavaliação de estruturas internas e sonhos pessoais sob uma perspectiva mais crítica e prática. Um Eclipse Lunar, em 7 de setembro, durante a Lua Cheia em Peixes, amplia questões emocionais e coletivas, marcando períodos de encerramento e sensibilidade.



Em novembro, a retrogradação de Júpiter em Câncer volta a atenção para temas familiares e emocionais. O ano se encerra com a Lua Cheia em Gêmeos, concluindo ciclos de aprendizado e comunicação.



"As influências de 2025 nos convidam a equilibrar a expansão proporcionada por Júpiter com a introspecção do Eremita, promovendo um crescimento que alia sabedoria externa e autoconhecimento. Tudo é questão de saber quando usar cada uma das ferramentas disponíveis", conclui Gabu Camacho.



O astrólogo ressalta que essas tendências refletem energias coletivas, mas cada indivíduo vivencia os trânsitos de maneira única, conforme a configuração de seu mapa natal. Para compreender como essas movimentações impactam sua vida pessoal, é fundamental consultar um astrólogo de confiança, que pode interpretar as dinâmicas do seu mapa e orientar sobre os desafios e oportunidades do ano.



Astrólogo, jornalista e escritor.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

OPINIÃO Entenda o burnout