Bernardo e suas façanhas

Sirvam nossas façanhas de modelo à toda terra. Alguns poucos gaúchos levaram ao pé da letra este trecho do hino do Rio Grande, fazendo dele uma profissão de fé. Um deles foi João Saldanha (1917-1990), o seu João, com quem convivi no antigo Jornal do Brasil. Érico Veríssimo, a quem faltou um Nobel, também deixou um legado de façanhas, e Paixão Côrtes (1927-2018), modelo da estátua do laçador, também.

Esta gauchada dispara mundo afora largando seu resto de façanhas, como fez meu arqui-amigo Bernardo Garicochea. Bernardão virou um dos maiores oncologistas do mundo, respeitado nos 4 cantos deste planeta, professor, pesquisador e cientista. Uma curiosidade incontida sobre a ciência, compulsivo, mas dono de uma característica distinta: sensibilidade à flor da pele para literatura, artes, vinhos e tudo o que faz bem à alma. Estudando na Inglaterra, enveredou pelo mundo dos recrutas no front da 1ª Guerra Mundial, leu suas cartas, entendeu e se emocionou com o sofrimento daqueles meninos diante da morte.