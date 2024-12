Como alcançar os objetivos que deseja para o ano que se inicia

A- A+

Com a chegada do novo ano, muitos de nós nos propomos a realizar mudanças significativas em nossas vidas. Entre as ações mais comuns é possível planejar uma viagem, fazer novos cursos, casar, ter filhos, entre outras novidades.



Os planos para este ano podem variar de acordo com os objetivos de cada pessoa. No entanto, apenas uma pequena parcela consegue transformar esses sonhos em realidade. O que muitos esquecem é que, para alcançar nossos objetivos, é necessário mais do que apenas definir metas ou “colocarmos no papel” o que desejamos alcançar.



O segredo para o sucesso está em entender como nossos pensamentos, hábitos e crenças influenciam nosso comportamento para realizar um planejamento do que precisamos fazer para que alcancemos as nossas realizações planejadas.



Isso se faz necessário porque o nosso cérebro é o grande responsável por comandar nossos pensamentos, emoções e sentimentos e como ele tem uma capacidade de aprender e automatizar, inúmeros hábitos, pensamentos e sentimentos que já estão automatizados em cada um de nós, se repete de maneira inconsciente impedindo a mudança do nosso comportamento em direção ao que desejamos, mesmo que tenhamos consciência dos objetivos que queremos alcançar.



Por um outro lado, nosso cérebro tem uma capacidade de plasticidade como nenhum outro órgão de nosso corpo, o que nos permite a possibilidade de aprender pensamentos, ideias e sentimentos novos que possam nos ajudar a alcançar os objetivos do ano novo.



No entanto, para que isso aconteça, precisaremos desenvolver a habilidade de aprender a desaprender para reaprender ideias e crenças que possam nos ajudar a conquistar o que desejamos para o presente momento, deixando de lado aquelas que foram úteis outrora, mas que não serão mais necessárias para o que queremos ser.



Sendo assim, o primeiro passo que precisamos dar para estar mais abertos para a transformação e podermos efetivamente nos preparar para ela, é cuidarmos da nossa saúde mental, desenvolvendo habilidades para lidar com o estresse e a ansiedade.



Comece agora e reflita sobre seus objetivos, identifique hábitos limitantes, desenvolva habilidades para lidar com estresse e planeje estratégias para alcançar suas metas. Transforme seu 2025 em um ano de sucesso e realização!





Professor e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Mackenzie/RJ.



