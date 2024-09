Como as empresas podem reduzir os índices de inadimplência?

A- A+

O cenário da inadimplência no país oscila mês a mês. Como prova disso, em julho deste ano, houve um leve crescimento, já em agosto, foi registrada uma redução, mas o fato é que, mesmo com essa variação, ainda não se pode comemorar, visto que, de acordo com o Serasa, existem mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes. Na prática, isso representa 136 mil consumidores no cadastro de negativação.



A situação no mundo empresarial também não é diferente. Ainda segundo o Serasa, temos batido recordes de organizações inadimplentes, sendo, ao todo, constatadas cerca de 7 milhões de empresas nessa situação até o primeiro trimestre de 2024.



Esse cenário acompanha inúmeros ônus com altas taxas de inadimplência que afetam a disponibilidade de crédito, aumentando o custo de empréstimos e prejudicando o crescimento econômico.



Em se tratando das empresas, os impactos são ainda maiores, visto que reflete, principalmente, no poder de consumo, produtividade e crescimento. Deste modo, as organizações produzem, mas vendem menos e, por consequência, contratam menos profissionais, gerando um efeito cascata.



Diante disso, é necessário compreendermos que mitigar a inadimplência no país não beneficiará apenas os devedores, uma vez que é crucial para a saúde financeira da sociedade em geral.



Para lidar com essa situação, as renegociações são os melhores caminhos e, para isto, tanto as instituições financeiras precisarão adotar mais transparência e critério ao ofertar seus produtos, como o governo deve criar soluções e programas eficazes e que auxiliem nessa mitigação – como, por exemplo, implementar a disciplina de educação financeira nas escolas desde cedo.



O mundo empresarial também pode adotar medidas preventivas, como programas de educação e conscientização financeira para seus colaboradores, apoiando na tomada de decisão financeira em suas vidas pessoais. E, em meio a tantos desafios, eis que surgem oportunidades quando aplicamos a inteligência necessária ao lidar com este cenário com o apoio da tecnologia.



Graças ao emprego de recursos tecnológicos em soluções que são integradas aos sistemas das organizações, é possível reduzir drasticamente esse cenário e apoiar fortemente na gestão da inadimplência. Sendo assim, é fundamental que as empresas, ao implementarem o software de gestão, escolham soluções confiáveis e de alta tecnologia para uma maior eficiência nestes casos.



Além disso, é essencial que, no ato da escolha de uma ferramenta, seja optado pela que tenha melhor aderência no mercado e agregue a ganhos como inteligência, praticidade, agilidade e simplicidade nas operações e dia a dia, mantendo um fluxo único que garanta segurança e rastreabilidade de cada etapa desse processo e de ponta a ponta.



Nesse caminho, contar com o apoio de uma consultoria especializada nessa abordagem também é um importante diferencial. Isso é, ter ao lado uma equipe com ampla experiência nesse mercado e no emprego de soluções tecnológicas que facilite o controle e fluxo das operações promove maior assertividade no combate à inadimplência.



Certamente, a inadimplência não é algo fácil de se resolver, mas pode ser bem menos complicada e gerar menos dores de cabeça com a utilização dos recursos corretos e seguros a fim de recuperar o fluxo de caixa das empresas. Afinal, a escolha sempre se dá entre o ônus e o bônus, antes que seja tarde.





