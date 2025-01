Educação corporativa: 5 tendências para inovar em 2025

A- A+

Com a evolução acelerada da tecnologia remodelando o mercado de trabalho, a educação corporativa tem se consolidado como um componente estratégico para o crescimento das empresas e desenvolvimento das pessoas colaboradoras. Esse tipo de treinamento oferece às organizações a oportunidade de inovar e garantir sua relevância em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo.

Quando falamos em tendências, é importante destacar que inovar vai muito além de aderir a modismos ou seguir "hypes". É preciso ter um olhar estratégico para adotar ferramentas que realmente estejam alinhadas aos objetivos do negócio. Mas também sabemos que a implementação de tecnologias de ponta perde sentido se as equipes não estiverem devidamente preparadas para utilizá-las de forma eficaz.

É nesse cenário que a educação corporativa mostra o seu potencial. Ela se apresenta como uma aliada para capacitar as pessoas colaboradoras a utilizarem ferramentas digitais com mais confiança e eficiência. E quando falamos desse tema, o próximo ano já demonstra algumas potenciais tendências, que precisamos ficar atentos. Trago um recorte de cinco delas, que acredito que chegarão com tudo em 2025.

Adoção ampliada da IA



Um estudo recente da McKinsey & Company revela que 72% das empresas utilizaram inteligência artificial (IA) em 2024, um salto significativo em relação aos 55% registrados no ano anterior. Isso demonstra a crescente conscientização das lideranças sobre os impactos positivos dessa tecnologia no desenvolvimento das equipes, o que deve se intensificar em 2025.

Na prática, a IA não apenas otimiza processos como criação de ementas ou roteiros de videoaulas, mas também desempenha um papel essencial na análise de dados, criação de novos conteúdos e na expansão da acessibilidade, tornando os treinamentos mais eficazes e estratégicos. Vale reforçar que com essa expansão, a questão ética atrelada ao uso deve ser uma preocupação ainda maior.



Educação inclusiva



A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelou que há mais de 545 mil pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Mas sabemos que a verdadeira inclusão no ambiente corporativo exige mais do que apenas contratações: depende também de programas educacionais adaptados. Em 2025, acredita-se que as empresas devem apostar em treinamentos inclusivos para garantir que todas as pessoas colaboradoras tenham as mesmas oportunidades de aprendizado.



Com o avanço das ferramentas tecnológicas, a educação inclusiva ganha um novo patamar. A implementação de plataformas acessíveis e a adoção de linguagens adaptadas fortalecem não apenas a inclusão, mas também o desenvolvimento de habilidades e competências de toda a equipe, sem distinção.



Fortalecimento do nanolearning



Com o mercado de software voltado ao nanolearning projetado para crescer a US$ 2,66 bilhões até 2030, conforme previsão do Nano Learning Software Market Research Report, esse modelo de ensino se destaca pela capacidade de apresentar conteúdos de forma extremamente focada e eficaz, tornando tópicos complexos mais acessíveis. Portanto, é uma modalidade de aprendizagem que contribui para aumentar a retenção de conhecimento no contexto corporativo.



Hoje, a chave para o sucesso de um programa de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) é o engajamento. As pessoas buscam aprender de forma mais dinâmica e fluida, o que torna o nanolearning uma possível resposta para essa demanda.



Educação baseada em competências



Os cronogramas tradicionais estão cada vez mais sendo deixados de lado por diversas empresas, que passaram a apostar na educação baseada em competências. Essa metodologia é focada no perfil do colaborador e em suas necessidades específicas de treinamento.

Ao invés de seguir cronogramas rígidos, esse modelo permite um desenvolvimento personalizado e alinhado às funções que o profissional desempenha, sendo uma abordagem que prepara os profissionais para os desafios que enfrentarão em suas áreas.



Treinamento personalizado



A pesquisa Educação Tech & Eficiência Operacional das Empresas, conduzida pela Alura Para Empresas em parceria com a FIAP, revelou que 51% das empresas já apostam na combinação de diferentes métodos de aprendizagem para capacitar seus colaboradores. Essa abordagem, que privilegia a personalização, tem se mostrado essencial para aumentar a efetividade do aprendizado, permitindo que cada pessoa desenvolva suas competências de forma alinhada ao seu estilo e ritmo de aprendizado.



Ferramentas de Inteligência Artificial e Machine Learning são protagonistas nessa tendência, e ajudam a oferecer experiências mais adaptáveis e inclusivas. O aprendizado personalizado tende a ganhar ainda mais força, à medida que as empresas reconhecem que cada indivíduo aprende de maneira única. Por meio de formatos variados - vídeos, leituras, workshops, cursos online, MBAs, interações em tempo real e outras modalidades -, as organizações podem oferecer experiências mais eficazes e alinhadas às necessidades dos seus times.



Em meio a tantas tendências, não posso deixar de ressaltar que em um ambiente de mudanças aceleradas e constantes, as equipes que conseguem aprender e se adaptar com agilidade se destacam e ganham vantagem competitiva. Essa habilidade, conhecida como Learning agility (aprendizagem ágil), destaca o aprendizado contínuo como uma competência-chave para responder de forma eficaz às demandas e desafios do mercado.



Mais do que apenas adquirir novos conhecimentos, o objetivo é transformar informação em ação, conectando diferentes habilidades, experiências e conhecimentos para solucionar problemas complexos de forma criativa e estratégica.



A educação corporativa, potencializada por inovações tecnológicas e metodologias avançadas, será peça-chave para acelerar a transformação dos negócios em 2025. Ao estarem atentas ao que o futuro reserva, as empresas podem não apenas aprimorar suas operações, mas também engajar e capacitar suas equipes para enfrentar um futuro cada vez mais dinâmico e desafiador. E a sua empresa, está pronta para esse próximo capítulo?





Líder da Alura Para Empresas.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também

OPINIÃO Segurança psicológica: mais que passos, uma estratégia para o sucesso no trabalho