Lições e exemplos de Jesus Cristo

Às vezes o caminhar é lento, devagar, no entanto, o mais o importante é não parar. Mesmo um pequeno progresso é um avanço na direção certa, com um objetivo traçado. E qualquer um é capaz de fazer um pequeno progresso não é verdade? Mire-se no exemplo de uma criança quando está começando a andar... É um mundo completamente novo, um espaço conquistado a cada passo que ela dar.



Pense e reflita: a humildade é muito importante em nossas vidas. De acordo com o espiritismo, a humildade é uma virtude que permite a evolução da pessoa e a obtenção de graça diante de Deus. A humildade é um sentimento de extrema necessidade, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias falhas, limitações, com bom senso e sem orgulho.



Se você não pode conquistar algo importante hoje, conquiste algo menor. Pequenos riachos se transformam em rios poderosos e surpreendentes, não é verdade? Sigamos em nossa jornada diária, fazendo o bem, a caridade e plantando sementes de amor ao próximo.



O mundo precisa de pessoas que olhem para frente que pregam o amor incondicional e não vivem apontando defeitos ou reclamando da vida. Egoísmo, vaidade, inveja e falta de humildade atrasam. Chico Xavier fez questão de dizer várias vezes: todos os dias caio, mas todos os dias me levanto.



O tempo que usar trabalhando com paixão, intensidade e, sobretudo, caridade, aproximará você do seu objetivo. Leia, estude e ensine os exemplos de Jesus que visitou lares que gostavam com suas mensagens de fé, amor e paz.



E o Cristo não tinha preferência por lugares de pessoas pobres ou ricas, independente da condição econômica, religiosa ou até mesmo política, era no lar daqueles que estavam necessitados, carentes, com o coração machucado, e em cada um acendeu a centelha de ânimo e esperança.



Jesus nos ensina que humildade não é somente confessar nossas fraquezas, defeitos, diz que devemos aprender a sermos humildes com Ele próprio: “aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração”. O grande exemplo de humildade.



Irmãos e irmãs: tenham certeza que é bem mais difícil começar de novo se você parar completamente. Não desperdice a chance que você mesmo criou e lembre-se que o Mestre fez há mais de dois mil anos continua desejando fazer muito mais. Jesus é amor, sempre.



Caminhe rápido enquanto puder. Caminhe lentamente quando for preciso. Mas, seja o que for, continue na estrada e dando as mãos a quem precisa. A caminhada de nossa evolução espiritual é longa e repleta de desafios, sonhos e pesadelos. Conquistar o cume da montanha não é uma tarefa tão fácil. Contudo, seja você no auge da alegria, da emoção e, sobretudo, da razão de viver.



Porque a vida é bela! Assim seja!





Jornalista, pesquisador musical e escritor.



