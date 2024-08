O argonauta Zé Paulo remasterizou o poeta Fernando Pessoa  

A- A+

Dedico este artigo ao meu colega o gênio Luís de Camões, que anunciou no século 16 o advento do Novo Mundo



MONTANHAS DA JAQUEIRA – Os poetas Fernando Pessoa e Camões são irmãos dos rios e dos mares. Camões anunciou: “Cesse tudo que a musa antiga canta que um valor mais alto se alevanta”. Referia-se à era das navegações e o advento do Novo Mundo. Fernando Pessoa pegou na palavra: “Ensinam estas Quinas que aqui vês/ que o mar com fim será grego ou romano: o mar sem fim é português”.



OoO



Imortal da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcanti Filho possui um fardão ornamentado com ramos de ouro e tecido com fios do bicho da seda. Os súditos perguntam: Vós sois rei? Doutor, me empresta este fardão para eu dar uma voltinha.



Com um escafandro à moda do fardão, ele mergulhou nos mares em busca das pérolas e dos tesouros do poeta da tabacaria e do Rio Tejo. Zé Paulo é um argonauta, na trilha dos gregos da Antiguidade. Assim produziu o livro “Fernando Pessoa – Uma quase autobiografia”. Somos todos argonautas nos mares da vida.



OoO



Eis um inventário existencial do poeta, desde o primeiro gemido da criação, os gemidos da alma, os poemas, os amores, os desamores, sossegos e desassossego, a infância, juventude, maturidade. Sua pátria Portugal, a família, a morte. “Um raio hoje deslumbrou-se de lucidez. Nasci. 13 de junho de 1888”. “Se, depois de em morrer, quiserem escrever minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas data -- a da minha nascença e a da minha. Entre uma e outra coisa todos os dias são meus”. Novembro 1935: o último suspiro.



OoO



Num desses dias, Fernando Pessoa recitou, diante do mar, de homem para homem, um dos mais belos poemas da língua portuguesa: “Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. /Por te cruzarmos, quantas mães choraram,/ quantos filhos em vão rezaram! / Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena/ se a alma não é pequena”.



OoO



O bípede Zé Paulo hoje tem dois corações. O coração número 01 habita em sua tenda nesta cidade lendária de Recife, contempla o Capibaribe e abraça os caranguejos do mangue. O coração 02 atravessa a nado o Oceano Atlântico e vai conversar com o Rio Tejo.



OoO



Zé Paulo hoje é um recifense quase lusitano. Em sendo um José, é também um quase paraybano da terra de Zé Pereira, da República de Princesa, de Zé Lins do Rego, Zé Américo de Almeida, Zé Limeira e Zé Gomes-Jackson do Pandeiro.



OoO



Se eu fosse um intelectual de muitos saberes escreveria um tratado sobre o magistral Inventário do argonauta José Paulo. Mas, meu fôlego é curto e o espaço é exíguo. Registro apenas estas singelas notas. E eu sou Zé pequeninho do tamanho de um pé de coentro.





*Periodista, escritor e quase poeta



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

opinião Só você pode dar sentido à vida