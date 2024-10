O paradoxo de "Eduardo e Mônica"

A- A+

[Setembro/2024] Renato Manfredini Júnior, conhecido como Renato Russo, na década de 1980, foi um dos mais badalados ídolos da música brasileira. Como líder, vocalista, fundador e também compositor da banda Legião Urbana, ele transmitia em suas canções os anseios e inquietações de uma geração marcada por profundas transformações sociais e políticas. Sua obra musical evidencia-se por letras introspectivas e engajadas, que ecoam nos corações de milhões de fãs até os dias de hoje, como a intrigante e transcendente canção “Eduardo e Mônica”.

Nascido no Rio de Janeiro em 1960, Renato Russo desde jovem sempre demonstrou interesse por música e por literatura. Influenciado por artistas como Bob Dylan, Raul Seixas e Beatles, ainda na adolescência começou a compor. A inquietação e a constante busca pelo aperfeiçoamento o levaram a formar várias bandas, até se posicionar no cenário musical carioca. Já maduro, em 1982, ao lado de Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, fundou a banda Legião Urbana. O novo conjunto musical muito rápido conquistou o público.

A morte precoce de Renato Russo, aos 36 anos, em 1996, deixou imensurável vazio no meio musical brasileiro. As músicas do grupo sempre foram intensas e marcantes, sobre temas como amor, política, morte e algo, ainda atual: a busca por identidade. Alguns de seus álbuns, como “Que País é Este?” e “As Quatro Estações” tornaram-se famosos. Ambos são tidos como verdadeiros hinos para toda uma geração e acabaram por transformar a Legião Urbana em uma das mais importantes, requisitadas e inesquecíveis bandas do rock brasileiro.

Pois bem! “Eduardo e Mônica”, verdadeiro hino sobre o amor e a vida, eternizado na voz de Renato Russo, transcendeu as fronteiras do tempo e de sua geração. Nela, o compositor tece uma envolvente narrativa sobre um casal absolutamente díspar, mas que se une em indissolúvel laço de amor, desafiando todas as expectativas e convenções sociais. Muito além de uma simples história de amor, a canção apresenta um instigante paradoxo da experiência humana: não há razão nas coisas do coração; mas não há coisas do coração sem razão.

A primeira parte do paradoxo evoca a ideia de que o amor é uma potência irracional, que supera a lógica e a razão; que, quando estamos apaixonados, nossas emoções são imprevisíveis, caóticas e, não raro, inexplicáveis. Na verdade, reforça a ideia de que a paixão, a atração e o desejo são forças poderosas que podem nos levar a decisões impulsivas, não condizentes com nossos valores. A segunda parte, “não há coisas do coração sem razão”, induz ao pensamento de que, por mais que possa parecer irracional, o amor sempre tem razão de ser.

A letra de “Eduardo e Mônica” - acessável pela internet - mostra que as escolhas que fazemos, as conexões que estabelecemos com outras pessoas, as experiências que vivenciamos, em nome do amor, moldam quem somos e dão sentido à nossa vida. O paradoxo nos convida à reflexão sobre a complexidade da natureza humana; mostra-nos que razão e emoção não são forças opostas, mas complementares. A razão nos permite tomar decisões conscientes; a emoção nos conecta com outras pessoas e nos dá a força para seguirmos em frente.



Empresário, graduado em Direito e Ciências Matemáticas.



