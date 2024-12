Pós-transplante de cérebro, vermelhão não acredita que o mercado existe

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Salve o nosso guru, o filósofo The Gaule. Ele veio passar os festejos de fim de ano nesta cidade lendária de Recife e fez uma revelação fantástica para explicar as turbulências na economia, a disparada do dólar e o inchaço no Orçamento da União. Mesmo depois de ter feito cirurgia para transplante do cérebro, o Véio do Pastoril Encarnado não acredita na existência do mercado, esta é apenas uma invenção do capitalismo malvado, assim feito Papai Noel, segundo ele. O poste Radar é agnóstico.



Feito aquela senhora que estocava ventos uivantes, o guru vermelho adotou a ideia quixotesca de lutar contra moinhos de ventos capitalistas. O mercado não existe. O Deus dele é a utopia socialista. Todo dia é uma luta, além de esculachar o presidente do Banco Central.

“Tome, doutor, esta tesoura e corte minha personalíssima pessoa/ que importa a mim que a bicharia roa todo meu coração depois de morte”, preconizou o poeta Augusto dos Anjos. Assim também o Véio do Pastoril recebeu uma tesoura para fazer os cortes no Orçamento da União e economizar bilhões de denários. Mas, ao invés de fazer cortes, ele e as lobas do Congresso Nacional fizeram enxertos de bilhões e bilhões para engordar ainda mais o Orçamento e inchar o dólar;



Resultado: as emendas são melhores que os sonetos. A tese de doutorado de The Gaule já tem nome: “As emendas são melhores que os sonetos”.



Ao invés de reduzir, os parlamentares aumentaram a verba adicional do Fundo Partidário de R$ 1, 22 bilhão para R$ 1,33 bilhão. Isto, só para lubrificar o eixo do sol. Em ano eleitoral o fundo é de R$ 5 bilhões. No fundo, no fundo, os parlamentares estão felizes. Vão mexer no reajuste do salário mínimo e no BPC – Benefício de Prestação Continuada. Faz o L, cabroeira!



Às vésperas de votação do pacote fiscal, Mamãe Noel (o governo é uma mãe, mamãe) liberou verbas extras de 110 milhões de denários para suas excelências. Depois haverá um agrado de mais 800 milhões para evitar a “desidratação” do pacote. Pacotaço irá economizar 70 bilhões em dois anos. Nem precisa fazer as contas para provar a tese hiperbólica de The Gaule de que as emendas são melhores que os sonetos.



PLANETA PALAVRA – Números são infinitos – palavras são mais infinitas que números. Este meu livro, o quarto de minha autoria, edição primorosa da CEPE – Companhia Editora de Pernambuco, cujo lançamento seria feito em novembro e foi adiada devido a fatores imprevistos de minha parte, deverá ser lançado em janeiro, a depender de acertos com o diligente presidente da editora, João Baltar Freire, a quem rendo minha deferência pelos bons préstimos. O livro contém artigos do período pré e pós anistia de 1979, artigos atuais e tentativa de poesia deste escrevinhador. Meu trabalho resgata importantes períodos do cenário político nacional e desta Capitania de Nova Lusitânia.



* Periodista, escritor e quase poeta.



