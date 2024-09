Quando os desafios se tornam oportunidades 

A- A+

A vida, em sua essência, é uma jornada composta por etapas, como uma grande escada onde cada degrau, inicialmente visto como um obstáculo, revela-se como parte necessária do caminho. A frase “quando você tem um objetivo, o que era obstáculo se torna uma etapa” sintetiza essa ideia ao transformar dificuldades em processos de desenvolvimento.



Quando traçamos um objetivo, seja pessoal ou profissional, as barreiras que surgem à nossa frente são inevitáveis. No entanto, à medida que caminhamos com propósito, esses obstáculos perdem o caráter de impedimento e assumem o papel de lições, moldando-nos para o próximo estágio. Cada desafio enfrentado não é um fim em si mesmo, mas uma etapa que nos aproxima da conquista final.



Esse processo, no entanto, não é imediato nem linear. Antes de se tornar um líder, é preciso ser aprendiz. Aprender a ouvir, observar e absorver o conhecimento ao nosso redor é a base da sabedoria. No início, o desconhecido pode parecer intransponível, mas à medida que assimilamos lições, essas dificuldades se transformam em marcos de nosso crescimento.



Após o aprendizado, vem o treinamento. Aqui, o esforço é lapidado pela repetição, pela prática constante e pela disciplina. Nesse estágio, o erro é um professor rigoroso, mas necessário. O que antes era visto como um fracasso torna-se uma oportunidade de aprimoramento. O desconforto de sair da zona de conforto é o que impulsiona a verdadeira transformação.



Finalmente, o caminho à liderança não é pavimentado pela ausência de desafios, mas pela superação deles. Aqueles que se tornam líderes são os que enfrentam suas adversidades, aceitam suas vulnerabilidades e, ainda assim, continuam. O líder reconhece que os obstáculos nunca desaparecem, mas sua percepção sobre eles se modifica. Ao invés de bloqueios intransponíveis, eles passam a ser etapas necessárias para a evolução, não só de si mesmo, mas de todos à sua volta.



É preciso ter em mente um objetivo claro e definido que vai nos permitir transpor os obstáculos como parte integrante da jornada. Cada fase, com suas dificuldades, é um degrau que nos eleva. A grandeza de quem alcança o sucesso reside na capacidade de transformar essas barreiras em etapas de crescimento, pois é nesse caminho de autossuperação que se constrói a liderança. A liderança não é um ponto de chegada, mas o resultado de uma trajetória de superação e aprendizado contínuo, onde o que outrora nos limitava, hoje nos fortalece.



* Jornalista, radialista, filósofo.



