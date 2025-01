A- A+

Marcelo Mário Carneiro Leão, hoje, completaria 100 anos. Tio Marcelo, um agregador, irrequieto, curioso, desbravador, investigador de talentos, empreendedor, incentivador cultural, carismático, e agradável. Um grande, ou melhor, o maior Relações Públicas de sua época.



Tinha humor próprio, aguçado e refinado, com grande capacidade analítica e uma fome de conhecimento inesgotável. Foi um colecionador de artes, livros, carros antigos, aves, bichos, mas, sobretudo, um colecionador de amigos, de grandes amigos e de todas as idades e gêneros. Não tinha quaisquer limitações para se relacionar.



Autêntico e sincero. Nada passava desapercebido em seu entorno. Um ser irrequieto, cuja idade poderia ultrapassar dois séculos e ele estaria aqui, ativamente e em processo de evolução! Era generoso, conselheiro, amigo e bom ouvinte. Mas sabia ser enérgico, duro e impunha respeito naturalmente.Foi um exímio contador de anedotas (herdou do meu avô Sizenando) e sabia cativar os ouvintes. Foi um visionário e dono de uma mente privilegiada!!!



A sua repentina partida causou perplexidade, vazio e muita tristeza. É como se a alegria, o humor e a graça tivessem partido juntos com ele. E partiram mesmo!!! Mas, no decorrer das veredas, seguimos rindo e somos novamente felizes quando às lembranças nos trazem à tona esse personagem marcante que ninguém jamais esquecerá!! Parabéns, tio Marcelo. Hoje, certamente, tem festa no céu!!





Cônsul honorário do Uruguai.



