Vermelhões confrontam o Poder da Cor Púrpura

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA - “Malditas sejam todas as propriedades privadas que nos privam de viver e amar”*. Assim falou o sumo revolucionário do MST, cujo nome não deve ser pronunciado em casas de família na hora do jantar, diante do Sumo Pontífice e dos Príncipes do Poder da Púrpura (os cardeais). Antes, o Santo Padre abençoou a bandeira do movimento revolucionário MST.

• * Estas foram palavras ditas no passado pelo bispo emérito Dom Pedro Casaldáliga, da Prelazia de São Felix do Araguaia (MT) e agora repetidas pelo czar do MST no Vaticano. Espanhol de nascimento, Dom Casaldáliga faleceu em 2020 aos 92 anos e era conhecido como o bispo dos sem terra.

A maldição revolucionária do czar do exército vermelho fez tremer as muralhas do Vaticano e a cátedra de pedra da Basílica de Roma. O Papa globalista esboçou apenas um sorriso de Monalisa.

A cidade-estado do Vaticano é a menor e uma das mais ricas do mundo. Numa área de 0,44 km quadrado, é habitado por apenas 850 almas, as almas do Papa, dos cardeais, seus auxiliares e outras santas almas.

Equivale a 5,71 vezes a área do parque da Jaqueira, segundo o engenheiro Dagoberto Lourenço Ribeiro, o Malba Tahan, “o homem que calculava, do Planalto da Borborema. Se o prefeito João Campos resolvesse desapropriar o parque e proclamar a República Ecológica da Jaqueira, a Capela de Nossa Senhora da Conceição da Barreiras seria a nossa Capela Sistina e o vigário seria promovido a Cardeal.

Se for implantada a República da Jaqueira, Johnny deverá adquirir um casarão com pelo menos 10 quartos, para abrigar os bebês que irão nascer, seguindo as tradições avoengas de Miguel Arraes.

Antes de João decretar a República Lusitânia da Jaqueira, vamos aguardar que a costela dele, deputada Tábata Amaral, a Batatinha, dê uma surra de cabo de vassoura no comedor de bolos em São Paulo, a exemplo das mulheres valentes de Tejucupapo, pois o bicho é da caterva vermelha e também amaldiçoa as propriedades privadas.

Os revolucionários sem terra dizem que este é o ódio do amor. O ódio do amor é primo do fogo amigo, que só existe na cabeça dos defensores do círculo quadrado.

Triste saber que o Papa globalista abençoou a bandeira do MST em nome dos movimentos antissociais, cujos militantes invadem, depredam e queimam propriedade.

A empresa privada Vaticano LTDA. possui mais tesouros que as minas de ouro do Rei Salomão, a começar pelo Banco do Vaticano. O banco dos homens da mitra (o chapéu das santidades religiosas) adota o nome amoroso de Instituto para as obras de religião e tem um capital de 2.93 bilhões de euros, modéstia à parte. O Santo Padre também é banqueiro. Nos tempos da Inquisição os piedosos prelados vendiam indulgências e a cada moeda que tilintava nos cofres do Vaticano uma alma era salva do purgatório ou do fogo eterno. Pecados cabeludos exigiam indulgências mais caras.



*Periodista, escritor e quase poeta

Veja também

OPINIÃO Universidades do Futuro, Plataformas Digitais e a Nova Era do Conhecimento