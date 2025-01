Os cães se "contaminam" com o estresse de seus donos; entenda

A- A+

Os cães vivem ao lado dos humanos há milhares de anos. Eles foram criados para caçar, guardar, pastorear e executar muitas outras tarefas, mas hoje eles agem principalmente como companheiros. Embora suas vidas hoje possam parecer fáceis em comparação com seus ancestrais, eles ainda enfrentam muitos estresses – incluindo visitas ao veterinário.

Alguns anos atrás, pesquisadores na França mostraram que o comportamento do dono de um cachorro no veterinário afeta os níveis de estresse do animal. O estudo mostrou que o comportamento negativo do dono, como repreensão, aumentava a ansiedade do cachorro durante um exame veterinário.

Mas antes da pesquisa recente encabeçada pela Queen's University Belfast, ninguém havia investigado o efeito do estresse do tutor em seus cães a partir de um ambiente controlado. O estudo difere da pesquisa anterior, pois analisa especificamente o efeito do estresse do dono, medido por meio de mudanças na frequência cardíaca, no estresse experimentado por seu cão quando em um veterinário.

Vinte e oito donos e seus cães participaram do experimento. Tanto donos quanto cães usaram monitores de frequência cardíaca durante todo o experimento para que pudéssemos monitorar e registrar sua frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca – para medir os níveis de estresse.

Os tutores a uma intervenção estressante ou de alívio do estresse e monitoramos o efeito que isso teve neles e também em seus cães. A intervenção estressante consistiu em um teste de estresse digital, que exigiu que os donos realizassem uma tarefa aritmética mental, bem como uma tarefa de apresentação verbal. A intervenção de alívio do estresse foi um vídeo de meditação respiratória guiada de cinco minutos.

Descobrimos que as frequências cardíacas dos cachorros diminuíram à medida que eles se acostumaram ao ambiente da clínica veterinária. Isso sugere que os veterinários devem dar tempo aos cães para se acostumarem à clínica antes de examiná-los. Isso não só reduzirá o estresse deles, como também pode melhorar a validade de quaisquer exames ou testes realizados, pois medidas como as frequências cardíaca e respiratória podem ser elevadas como resultado do estresse elevado.

Contágio emocional

Também foi descoberto que mudanças na frequência cardíaca do tutor de antes do experimento para durante o experimento poderiam prever as mudanças na frequência cardíaca do cachorro. Se a frequência cardíaca do humano aumentasse ou diminuísse durante o experimento, a frequência cardíaca do seu cão também provavelmente aumentaria ou diminuiria em conjunto.

Esses resultados sugerem que os animais podem reconhecer o estresse em seus tutores, e isso pode influenciar seus próprios níveis de estresse, por meio do processo de “contágio emocional”. Esse é um fenômeno em que as pessoas, e outros animais, podem “captar” ou imitar as emoções e o comportamento daqueles ao seu redor, consciente ou inconscientemente.

Também pode indicar que eles observam seus tutores para analisar sua própria resposta a novos ambientes. Os tutores foram solicitados a não interagir com seus cães durante o experimento. Então, qualquer avaliação do estresse do dono feita sem comunicação direta entre ambos.

Então o que isso significa para o dono de cachorro comum? Se nosso estresse tem o potencial de influenciar nossos cães, então isso deve ser considerado quando visitamos o veterinário. Se os veterinários ajudam os tutores a se sentirem mais calmos enquanto vão à clínica, isso pode ajudar seus cães a se sentirem mais à vontade também.

Uma abordagem holística aos cuidados veterinários, onde o animal, seu tutor e o ambiente são levados em consideração, provavelmente resultará nos melhores resultados de bem-estar. Embora a pesquisa tenha se concentrado principalmente no vínculo entre cachorros e seus tutores, um estudo recente que investigou o comportamento canino descobriu que o cheiro de suor de um humano estressado, que não era familiar ao cão, afetou o aprendizado e a cognição do animal durante um teste de viés cognitivo.

O teste mede se um animal está em um estado emocional positivo ou negativo e se ele provavelmente tomará decisões com uma perspectiva otimista ou pessimista. Isso mostra que os cães podem ser afetados pelo estresse de estranhos, bem como pelo de seus donos.

O que está claro é que os cães são animais perceptivos que são influenciados pelo ambiente e pelas pessoas ao redor deles. Pessoas que cuidam ou trabalham com eles devem ter em mente que seu próprio estresse pode afetá-los.

