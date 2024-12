Os quatro tipos de pessoas que não devem tomar café; veja quais são

A- A+

Uma das bebidas mais consumidas para acompanhar o café da manhã, o jantar ou um bate-papo agradável com amigos e familiares é o café.

O café é considerado uma fonte de energia para começar o dia ou continuar um dia agitado e por isso é consumido por muitas pessoas que precisam se sentir bem quando precisam de um empurrãozinho adicional.

Porém, há pessoas que não devem consumir esta bebida, pois pode ter consequências para a sua saúde. Veja quem deve evitá-la:

Pessoas com problemas gastrointestinais

O café também pode ser considerado um alimento irritante e por isso quem sofre de úlceras ou gastrite deve evitar o seu consumo, pois alguns podem sentir dores e azia e devem considerar a ingestão de outros tipos de bebidas.

Pessoas com transtornos de ansiedade

É sabido que o café é um estimulante do sistema nervoso central e por isso muitas pessoas o ingerem para ter energia quando o trabalho exige. No entanto, em certas pessoas, o café pode aumentar a ansiedade. Segundo o Hospital Clínico de Barcelona, na Espanha, o consumo de estimulantes por longos períodos de tempo, incluindo a cafeína, pode aumentar os episódios de ansiedade.

Pessoas com problemas cardíacos

Por ser um estimulante, o café pode aumentar a frequência cardíaca e é por esse motivo principal que não é recomendado para pessoas com arritmias, hipertensão e outros problemas cardíacos. Portanto, é recomendado que as pessoas mais sensíveis a esses problemas evitem consumir esta bebida ou consultem um especialista se existe uma quantidade recomendada que podem ingerir caso isso cause problemas.

Para saber se você pode consumir café sem restrições ou com moderação, é necessário consultar seu médico para saber se você não terá nenhum desses efeitos na sua saúde.

Mulheres grávidas

Quando uma mulher está na ‘doce espera’ ela tem muitas mudanças significativas em seu corpo e a alimentação é essencial para o bom desenvolvimento do bebê. É por isso que tudo o que a mãe consome afetará direta ou indiretamente o bebê que ela carrega no ventre.

O consumo de café nesta fase, segundo a Organização Mundial da Saúde, retarda a eliminação da cafeína do sangue da mulher e o principal composto do café – a cafeína – pode atravessar a placenta e ser afetar metabolicamente o feto.

Outros estudos sugeriram que a ingestão de café por mulheres grávidas pode causar perda de peso no bebê, parto prematuro ou morte fetal.

