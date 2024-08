Os riscos da Salmonella, causa de suspensão de balas da marca Dori pela Anvisa; veja os lotes

A- A+

Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição e uso de 30 lotes de balas da marca Dori Alimentos após ser avisada pela empresa do “potencial risco de presença de Salmonella muenchen”.



A fabricante determinou o recolhimento voluntário das unidades e disse que os produtos não devem ser consumidos. (Veja os lotes ao fim da matéria)

Segundo informações do Ministério da Saúde, a Salmonella é uma bactéria da família das Enterobacteriaceae que causa intoxicação alimentar e é transmitida justamente pela ingestão de itens contaminados. Em casos mais raros, pode provocar quadros graves, como internações e até óbito.





Os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), por exemplo, estimam que o país norte-americano vive, a cada ano, 1,35 milhão de infecções por Salmonella, das quais 26,5 mil evoluem para uma hospitalização e 420 morrem. A principal fonte da contaminação é pelos alimentos.

As queixas de Salmonella podem surgir entre 6 e 72 horas após o consumo do alimento com a bactéria e costumam desaparecer em até uma semana. No entanto, isso não é regra, e o CDC diz que há casos em que a pessoa não desenvolve sintomas por várias semanas e outros em que as queixas prevalecem também durante semanas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a intensidade das queixas varia a depender da quantidade de alimento ingerido e do nível de contaminação. No geral, a Salmonella se manifesta com:

Diarreia;

Vômitos;

Febre moderada;

Dor abdominal;

Mal estar geral;

Cansaço;

Perda de apetite;

Calafrios.

A confirmação de um caso de Salmonella é feita em testes de laboratório geralmente a partir de amostras das fezes ou do vômito do paciente. O tratamento costuma ser feito em casa por meio do repouso e alta ingestão de líquidos para controlar os sintomas enquanto o sistema imunológico combate a infecção.

Em alguns casos, são indicados medicamentos para auxiliar no alívio dos sintomas e reposição de eletrólitos por meio de soros, devido à desidratação. Mas, segundo a pasta da Saúde, os antibióticos não são indicados em quadros leves a moderados, pois eles podem não eliminar completamente os microrganismos e tornar as cepas mais resistentes, deixando os remédios ineficazes.

Por isso, são reservados de forma prioritária para grupos de risco, que englobam bebês, idosos e pacientes imunossuprimidos. Os antibióticos são necessários nesses casos especialmente se a infecção tiver se espalhado para além do intestino.

“Devido ao aumento global da resistência antimicrobiana, as diretrizes de tratamento devem ser revisadas regularmente levando-se em conta o padrão de resistência das bactérias com base no sistema de vigilância local. A duração do tratamento depende dos órgãos atingidos, da idade e condição de saúde dos pacientes, além da ocorrência de outros sintomas, como dor nas articulações, dificuldade em urinar, inflamação nos olhos e artrite", explica o ministério.

No entanto, a pasta destaca que, se os sintomas persistirem por mais de três dias, é necessário procurar novamente o médico para outra avaliação, pois pode ser que a contaminação esteja evoluindo para formas mais graves.

Para se proteger, o ministério recomenda:

Lave sempre as mãos, antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos;

Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente frutas e verduras;

A carne deve ser bem cozida ou assada;

Os ovos devem ser bem cozidos;

Evite consumir alimentos em lanchonetes e restaurantes que apresentam condições precárias de higiene e conservação

Lotes de balas suspensos

Em relação às balas da marca Dori suspensas, a empresa disse que os lotes potencialmente contaminados foram distribuídos pelo país e fabricados em Rolândia, no Paraná, entre 21 de junho e 10 de julho deste ano.

“Os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram orientados a interromper imediatamente a venda desses produtos, e o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta fabril afetada já foi concluído”, diz a fabricante em nota.

Aos consumidores que tenham adquirido produtos dos lotes citados, a Dori reforça que não consumam as balas e entrem em contato com o serviço de atendimento ao cliente da empresa para o esclarecimento de dúvidas e processo de reembolso.

O contato pode ser feito pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao 12h. Ou por e-mail, pelo [email protected]

Além disso, a fabricante reforçou que os demais produtos da marca, assim como outros lotes da mesma bala que não tenham sido mencionados no recolhimento, “são considerados seguros para consumo”.

Confira os lotes suspensos

Bala Hortelã Recheada

Lote 210624 / Validade: 21/06/2026

Lote 240624 / Validade: 24/06/2026

Lote 250624 / Validade: 25/06/2026

Bala Bolete Tutti Frutti

Lote 250624 / Validade: 25/06/2026

Lote 270624 / Validade: 27/06/2026

Lote 280624 / Validade: 28/06/2026

Lote 010724 / Validade: 01/07/2026

Lote 020724 / Validade: 02/07/2026

Lote 030724 / Validade: 03/07/2026

Bala Hortelã Mint 30x600G Bala Morango Recheada

Lote 050724 / Validade: 05/07/2026

Lote 080724 / Validade: 08/07/2026

Lote 240624 / Validade: 24/06/2026

Lote 260624 / Validade: 26/06/2026

Lote 270624 / Validade: 27/06/2026

Lote 280624 / Validade: 28/06/2026

Bala Morango Recheada

Lote 080724 / Validade: 08/07/2026

Lote 090724 / Validade: 09/07/2026

Lote 100724 / Validade: 10/07/2026

Dori Regaliz Tijolo

Lote 185 / Validade: 03/11/2025

Lote 186 / Validade: 04/11/2025

Lote 187 / Validade: 05/11/2025

Bala Lua Cheia Chantilly

Lote 020724 / Validade: 02/07/2026

Lote 030724 / Validade: 03/07/2026

Lote 040724 / Validade: 04/07/2026

Bala Yogurte100 Morango

Lote 020724 / Validade: 02/07/2026

Lote 030724 / Validade: 03/07/2026

Lote 040724 / Validade: 04/07/2026

Lote 050724 / Validade: 05/07/2026

Lote 090724 / Validade: 09/07/2026

Lote 010724 / Validade: 01/07/2026

Veja também

SAÚDE Mpox: conheça sintomas, transmissão, prevenção e tudo o que se sabe sobre a doença