PERNAMBUCO Hospital Otávio de Freitas tem queda de energia e pacientes precisam ser transferidos Gerador do Hospital Otávio de Freitas foi acionado, mas não funcionou, prolongando ainda mais a queda de energia

Familiares e pacientes do Hospital Otávio de Freitas (HOF), em Teijpió, Zona Oeste do Recife, passaram por momentos de desespero, na noite da última terça-feira (26).

Uma queda de energia atingiu a instituição de saúde e, principalmente, pacientes da emergência e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que precisaram ser transferidos para outros hospitais da cidade.

Gerador não funcionou

O fato ocorreu por volta das 21h. O gerador foi acionado para tentar conter impactos maiores aos pacientes do HOF, mas a tentativa foi frustrada, porque foi identificado um problema na distribuição da energia na área interna da unidade.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem, revoltado, denunciando a situação. Nas imagens, ele frisa o horário em que tudo aconteceu e pede ajuda do Governo de Pernambuco para que o problema seja sanado.

"Isso é uma vergomha. [Atinge] o pessoal que está no oxigênio, as crianças e os idosos. Todo mundo sem energia elétrica. É uma calamidade. Está todo mundo parado. Governadora, vamos fazer alguma coisa aí. Ajude a gente, pelo amor de Deus", pediu.

Pacientes transferidos

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) diz que, até o momento, 10 pacientes das duas alas citadas no começo desta reportagem foram removidos para os hospitais Alfa (Boa Viagem, Zona Sul), Barão de Lucena (Iputinga, Zona Oeste) e Oswaldo Cruz (Santo Amaro, centro do Recife), bem como leitos da própria regulação estadual.

As equipes de plantão do HOF e as chefias dos serviços da unidade estão acompanhando os pacientes. Novas transferências não foram descartadas e podem acontecer a qualquer momento.

"Desde ontem, as equipes técnicas estão no local realizando os reparos para a normalização da distribuição da energia dentro do hospital", diz a nota da SES-PE.

Neoenergia tem a ver com o problema?

Visto que o problema aconteceu na instalação interna do HOF, a concessionária Neoenergia Pernambuco não tem qualquer ligação com a falta de energia.

Cabe à instituição contratar profissionais que resolvam o problema interno da energia.

Segundo à companhia, o fornecimento de energia para aquela localidade não sofreu qualquer oscilação e esteve normal, durante todo o tempo.

Por meio de nota, a empresa afirmou que mandou "uma equipe ao local para ajudar os técnicos da unidade de saúde a realizarem a manutenção no circuito interno do Hospital".

Outros questionamentos

A Secretaria Estadual de Saúde foi interrogada pela reportagem da Folha de Pernambuco sobre as condições das instalações do hospital e se o gerador da unidade estaria com problemas.

O retorno ainda não foi concedido.

Havendo a resposta por parte da pasta, este texto será atualizado.

