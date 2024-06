Desconto na conta de energia: mutirão da Neoenergia troca recicláveis por abatimento na fatura

A- A+

Iniciado nesta terça-feira (25), mutirão de atendimento da Neoenergia Pernambuco irá disponibilizar descontos na conta de energia dos clientes da companhia.

Até esta sexta-feira (28), os consumidores poderão trocar materiais recicláveis por abatimentos na fatura de luz.

De acordo com a empresa, o objetivo é estimular a reciclagem dos resíduos gerados durante o São João no Estado.

Para participar, o cliente deverá comparecer até um ponto de atendimento e realizar a troca dos materiais.

Serão aceitos os seguintes itens:

Papel e papelão: jornais, revistas, cadernos, livros e caixas;

Plásticos: embalagens de produtos de limpeza, pet (como garrafas de refrigerante), sacos, cds, canos e tubos, sopro colorido e branco;

Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro;

Vidro: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares);

Óleo Vegetal: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue filtrado e armazenado em garrafas pet transparente);

Eletrônicos: cpu com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora;

Baterias: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.

De quanto é o desconto?

O valor de desconto será definido com base no volume de cada material. Em alguns casos, a conta pode ser zerada por meio dos abatimentos obtidos.

O projeto do Vale Luz recebe resíduos de clientes residenciais de qualquer bairro da Região Metropolitana do Recife e de Limoeiro.

Além do desconto, o cliente poderá conseguir destinar os recursos para instituições cadastradas no programa. A lista de entidades pode ser acessada nos próprios locais de atendimento.

Para os catadores, o valor obtido com a entrega do material pode ser recebido em dinheiro. Para tal, eles deverão se cadastrar no projeto.



Tanto a troca quanto o cadastro podem ser realizados nos locais de atendimento. No local, será preciso apresentar a fatura de energia e um documento com foto. Já os catadores devem levar RG e CPF, além dos dados bancários.

Confira os pontos de atendimento disponíveis em junho:

• 25/06 (09h30 às 14h) – IBURA DE BAIXO – Rua Engenho Bulhões, s/n, em frente a nova praça.

• 25/06 (09h30 às 14h) – VILA TAMANDARÉ – Rua Dr. Gilardi Rodrigues dos Santos, Nº 44, em frente à Associação Comunitária da Vila Tamandaré.

• 26/06 (09h30 às 14h) – BOLA NA REDE – Avenida Padre Mosca de Carvalho S/N, Bola na rede, Recife-PE - Ponto de Referência: Ao lado do Mercadinho Preço Mínimo.

• 26/06 (09h30 às 11h) – BOMBA DO HEMETERIO – Rua Bomba do Hemetério, S/N , Bomba do Hemetério – Recife PE Ponto de Referência: Próximo a Escola Mardonio.

• 26/06 (09h30 às 14h) – OURO PRETO – Rua Dracena, 24, Ouro Preto, Olinda-PE - Ponto de Referência: Igreja Presbiteriana Ressurreição.

• 26/06 (09h30 às 14h) – PARATIBE – Av. Lindolfo Color, Nº 70, no Paulista, no Sindikombi.

• 27/06 (09h30 às 14h) – IMBIRIBEIRA – Rua Sargento Silvino de Macedo, Imbiribeira, Recife-PE - Ponto de Referência: Depois da fábrica de gesso.

• 27/06 (09h00 às 11:30h) – ILHA DE DEUS – Associação Remo - em frente à Praça da Ilha de Deus- Imbiribeira – Recife.

• 27/06 (09h30 às 14h) – CAMARAGIBE – Avenida Doutor Belmino Correia,2340, Centro - Camaragibe-PE Ponto de Referência: Em frente a Prefeitura de Camaragibe.

• 28/06 (09h30 às 14h) – PRAZERES – Rua Fernando Vieira Pinto, 318 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes-PE - Ponto de Referência: próximo ao Residencial Aritana.

• 28/06 (09h30 às 14h) – SAN MARTIN – Rua Apulcro de Assunção, Nº 840, em frente à creche municipal Futuro do Amanhã.

• 28/06 (13h30 às 15h30) – TABAJARA – Av. Tabajara, s/n, Olinda, no antigo terminal de ônibus.

Pontos fixos:

• Posto Arrecife: Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife (Segunda a Sábado).

• Container Jaqueira: Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife (Terça a Domingo).

• Container Neoenergia Madalena: Rua Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife-PE. Ponto de Referência: Loja da Neoenergia (segunda a sexta).

• Container Várzea: Rua João Francisco Lisboa, 385, ao lado do Hub Plural.

• Hiper Cordeiro Limoeiro: 449, PE-050, 295, Limoeiro (segunda a sábado).

Autoatendimento (aceita apenas latas, garrafas de alumínio, pet, aço e tetrapak):

• Retorna Machine: Ferreira Costa - Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife – PE (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Ferreira Costa - Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife-PE. (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Casa Zero - Rua Bom Jesus, 227 - Centro, Recife- PE. (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Camará - R. Manoel Hónorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe – PE (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Boa Vista - Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife – PE (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Patteo Olinda - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE – Piso L3 (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Shopping Rio Mar - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE – Piso Térreo, próximo dos Correios (Horário de funcionamento local).

• Retorna Machine: Empresarial Novo Mundo - PE-024, Rota dos Coqueiros, 4165 - Paiva, Cabo de Santo Agostinho – PE - (Horário de funcionamento local).

