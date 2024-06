Vale Luz: Neoenergia visita 25 comunidades na RMR oferecendo descontos na conta de luz

A- A+

A Neoenergia irá visitar 25 comunidades na Região Metropolitana do Recife, até o final do mês de junho, oferecendo descontos na conta de luz na troca de materiais recicláveis. A ação faz parte do Projeto Vale Luz e visa recolher o máximo possível de resíduos. Confira os locais e horários:

12/06 (09h30 às 14h) VILA POPULAR Rua Estudante Alfredo Cantalice, Nº 244, Olinda, na Associação Vila Popular e Jardim Brasil I.



Rua Estudante Alfredo Cantalice, Nº 244, Olinda, na Associação Vila Popular e Jardim Brasil I. 12, 19 e 26/06 (09h30 às 14h) BOLA NA REDE Av. Padre Mosca de Carvalho, s/n, ao lado do Mercadinho Preço Mínimo.



Av. Padre Mosca de Carvalho, s/n, ao lado do Mercadinho Preço Mínimo. 12, 19 e 26/06 (09h30 às 11h) BOMBA DO HEMETÉRIO Rua Bomba do Hemetério, s/n, próximo a Escola Mardônio.



Rua Bomba do Hemetério, s/n, próximo a Escola Mardônio. 12 e 26/06 (09h30 às 14h) OURO PRETO Rua Dracena, Nº 24, Olinda, próximo à Igreja Presbiteriana Ressurreição.



Rua Dracena, Nº 24, Olinda, próximo à Igreja Presbiteriana Ressurreição. 13/06 (09h30 às 14h) - UR 7 VÁRZEA Rua Vale do Siriji, s/n, próximo à Paroquia São Francisco de Assis.



Rua Vale do Siriji, s/n, próximo à Paroquia São Francisco de Assis. 13, 20 e 27/06 (09h30 às 11h30) ARITANA IMBIRIBEIRA Rua Sargento Silvino de Macedo, depois da fábrica de gesso.



Rua Sargento Silvino de Macedo, depois da fábrica de gesso. 13, 20 e 27/06 (09h30 às 11h30) ILHA DE DEUS Associação Remo, em frente à Praça da Ilha de Deus.



Associação Remo, em frente à Praça da Ilha de Deus. 13, 20 e 27/06 (09h30 às 11h30) CAMARAGIBE Av. Doutor Belmino Correia, Nº 2340, em frente à Prefeitura de Camaragibe.



Av. Doutor Belmino Correia, Nº 2340, em frente à Prefeitura de Camaragibe. 14, 22, 28/06 (09h30 às 14h) PRAZERES Rua Fernando Vieira Pinto, Nº 318, em Jaboatão dos Guararapes, próximo ao Residencial Aritana.



Rua Fernando Vieira Pinto, Nº 318, em Jaboatão dos Guararapes, próximo ao Residencial Aritana. 15/06 (09h30 às 14h) PONTEZINHA Rua da Praia, no Cabo de Santo Agostinho, na Quadra da Escola Prefeito Eronildes Soares.



Rua da Praia, no Cabo de Santo Agostinho, na Quadra da Escola Prefeito Eronildes Soares. 15, 22, 29/06 (09h30 às 14h) VERD FRUT BOA VIAGEM Rua Ernesto de Paula Santos, Nº 835, no estacionamento da Quitanda VerdFrut.



Rua Ernesto de Paula Santos, Nº 835, no estacionamento da Quitanda VerdFrut. 17/06 (09h30 às 14h) BREJO DE BEBERIBE Rua Arapoema, Nº 35, Projeto Esperança, próximo à Fábrica da Kinitus.



Rua Arapoema, Nº 35, Projeto Esperança, próximo à Fábrica da Kinitus. 17/06 (09h30 às 14h) COQUEIRAL Rua Alcântara, Nº 176, próximo à Igreja Batista de Coqueiral.



Rua Alcântara, Nº 176, próximo à Igreja Batista de Coqueiral. 18/06 (09h30 às 14h) CURADO II Av. Dolores Duran, s/n, em Jaboatão dos Guararapes, na Praça Bíblia Curado.



Av. Dolores Duran, s/n, em Jaboatão dos Guararapes, na Praça Bíblia Curado. 19/06 (09h30 às 14h) ALTO SANTA ISABEL Rua Santa Izabel, Nº 487, em frente ao Conselho de Moradores.



Rua Santa Izabel, Nº 487, em frente ao Conselho de Moradores. 20/06 (09h30 às 14h) JARDIM TERESÓPOLIS Rua Inaldo Bartolomeu de Carvalho, Nº 24, próximo à Igreja Batista de UR-7 Várzea.



Rua Inaldo Bartolomeu de Carvalho, Nº 24, próximo à Igreja Batista de UR-7 Várzea. 21/06 (09h30 às 14h) JARDIM MARANGUAPE Rua Cento e Cinco, s/n, no Paulista, próximo ao Centro Comunitário de Jardim Maranguape.



Rua Cento e Cinco, s/n, no Paulista, próximo ao Centro Comunitário de Jardim Maranguape. 25/06 (09h20 às 14h) IBURA DE BAIXO Rua Engenho Bulhões, s/n, em frente a nova praça.



Rua Engenho Bulhões, s/n, em frente a nova praça. 25/06 (09h30 às 14h) VILA TAMANDARÉ Rua Dr. Gilardi Rodrigues dos Santos, Nº 44, em frente à Associação Comunitária da Vila Tamandaré.



Rua Dr. Gilardi Rodrigues dos Santos, Nº 44, em frente à Associação Comunitária da Vila Tamandaré. 26/06 (09h30 às 14h) PARATIBE Av. Lindolfo Color, Nº 70, no Paulista, no Sindikombi.



Av. Lindolfo Color, Nº 70, no Paulista, no Sindikombi. 28/06 (09h30 às 14h) SAN MARTIN Rua Apulcro de Assunção, Nº 840, em frente à creche municipal Futuro do Amanhã.



Rua Apulcro de Assunção, Nº 840, em frente à creche municipal Futuro do Amanhã. 28/06 (09h30 às 15h30) TABAJARA Av. Tabajara, s/n, Olinda, no antigo terminal de ônibus.

Além do atendimento itinerante, a distribuidora vai recolher materiais recicláveis de 60 condomínios e atuará em cinco pontos fixos para receber os clientes interessados em trocar resíduos por descontos na conta de energia e ainda contribuir com a preservação do meio ambiente.

As máquinas Retorna Machines estarão funcionando normalmente, mas com uma periodicidade menor para recolhimento dos materiais. A intenção é que todas as noves máquinas trabalhem com a capacidade máxima todos os dias.

Confira os locais fixos de coleta de resíduos:

Posto Arrecife: Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife (Segunda a Sábado).



Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife (Segunda a Sábado). Container Jaqueira: Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife (Terça a Domingo).



Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife (Terça a Domingo). Container Neoenergia Madalena: Rua Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife-PE. Ponto de Referência: Loja da Neoenergia (segunda a sexta).



Rua Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife-PE. Ponto de Referência: Loja da Neoenergia (segunda a sexta). Container Várzea: Rua João Francisco Lisboa, 385, ao lado do Hub Plural.



Rua João Francisco Lisboa, 385, ao lado do Hub Plural. Hiper Cordeiro Limoeiro: 449, PE-050, 295, Limoeiro (segunda a sábado).



Autoatendimento Retorna Machine (Apenas latas e garrafas de alumínio, pet, aço E tetrapak)

Retorna Machine: Ferreira Costa - Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife PE (Horário de funcionamento local).



- Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife PE (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Ferreira Costa - Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife-PE. (Horário de funcionamento local).



- Av. Mal. Mascarenhas Morais 2967, Recife-PE. (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Casa Zero - Rua Bom Jesus, 227 - Centro, Recife- PE. (Horário de funcionamento local).



- Rua Bom Jesus, 227 - Centro, Recife- PE. (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Shopping Camará - R. Manoel Hónorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe PE (Horário de funcionamento local).



- R. Manoel Hónorato da Costa, 555 - Vila da Fábrica, Camaragibe PE (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Shopping Boa Vista - Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife PE (Horário de funcionamento local).



- Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife PE (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE (Horário de funcionamento local).



- Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife - PE (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Shopping Patteo Olinda - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE Piso L3 (Horário de funcionamento local).



- R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda - PE Piso L3 (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Shopping Rio Mar - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE Piso Térreo, próximo dos Correios (Horário de funcionamento local).



- Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE Piso Térreo, próximo dos Correios (Horário de funcionamento local). Retorna Machine: Empresarial Novo Mundo - PE-024, Rota dos Coqueiros, 4165 - Paiva, Cabo de Santo Agostinho PE - (Horário de funcionamento local).

Confira materiais recicláveis aceitos no Vale Luz:

- Papel e papelão: jornais, revistas, cadernos e caixas.

- Plásticos: PET (embalagens de detergente, garrafas PET e sacolas).

- Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro.

- Vidro: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares).

- Óleo vegetal: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue, filtrado e armazenado, em garrafas PET transparente).

- Eletrônicos: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora.

- Baterias: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.

Vale Luz

O Vale Luz faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel, e já distribuiu mais de R$ 1,4 milhão em desconto na fatura de energia. Nos quatros primeiros meses deste ano, o projeto já recolheu 355 toneladas de materiais recicláveis.

"O Vale Luz é um dos projetos de eficiência energética mais exitosos na Neoenergia Pernambuco. As pessoas estão entendendo que precisam preservar o meio ambiente de forma ativa, e ainda podem ganhar o benefício do desconto na conta. Além do meio ambiente, a iniciativa ainda contribui com o uso eficiente da energia e com a economia doméstica dos nossos clientes. Muitas famílias no Estado não pagam energia há vários meses devido aos descontos concedidos pelo projeto", afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

Para participar, basta que o cliente separe os resíduos aceitos pelo projeto, que devem estar separados por tipo, limpos e secos, leve até o ponto de coleta e informe o código do cliente, presente no lado esquerdo do QRCode da conta de energia.

