Outubro Rosa CAC acontece na UFPE neste segunda (21), com programação sobre saúde da mulher

A- A+

O Outubro Rosa CAC, evento da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), acontece na próxima segunda-feira (21), no Centro de Artes e Comunicação do Campus Recife, na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital pernambucana.



O evento, que vai das 9h às 18h, promete ser um dia reservado à saúde da mulher, tem programação gratuita para celebrar o feminino e falar sobre bem-estar e saúde na comunidade acadêmica.

A ação é produzida pelo projeto de extensão Probem do CAC, do Departamento de Música, e tem como objetivo reservar um espaço para ampliar o contato entre as pessoas e fortalecer o vínculo entre as mulheres da comunidade acadêmica e sociedade externa.

A programação do Outubro Rosa CAC é formada por roda de conversa; oficina; mesa-redonda; feira de artesanato e afins de mulheres empreendedoras; circuito de saúde da mulher, com estudantes de graduação de Enfermagem da Unip; e apresentação musical com as forrozeiras da banda As Januárias.



Programação - Outubro Rosa CAC

- Mesa-redonda “Ser mulher na Universidade: Das violências veladas às descaradas”

Geyza D’Ávila (Ouvidoria-UFPE), Alery Felinto (NEAP-UFPE) e Ceuline Medeiros (Núcleo LGBT)

Mediação de Viviane Louro, coordenadora do Probem do CAC

Das 9h às 12h, na Sala do Conselho

- Oficina “Explorações sensoriais, autoconhecimento e o feminino’

Luiza Villar e Danielly Feitosa

Das 10h às 12h, no hall do CAC

- Circuito Saúde da Mulher

Estande Saúde da Mulher: Diálogo sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis e o uso de preservativos, com distribuição dos mesmos;

Estande de Enfermagem: Autoexame da mama com mesa posta com prótese da mama;

Estande de Sinais Vitais: Dosagem de HGT, aferição de pressão arterial (P.A.) e oxímetro;

Estande de Nutrição: Avaliação nutricional, IMC e dicas de qualidade na alimentação, além de distribuição de folders com dicas nutricionais.

Das 13h às 16h, na Sala do Conselho

- Roda de conversa “O câncer de mama apareceu: E agora?”

Thyana Galvão (Expressão Gráfica-UFPE), Katiuscia Duarte (fisioterapeuta oncológica) e Tereza Romão (enfermeira)

Das 14h às 16h, na Sala do Conselho

- Feira de artesanato e afins

Das 9h às 18h, no hall do CAC

- Momento musical

As Januárias & Karol Maciel

A partir das 17h, no hall do CAC



Mais informações

Instagram do Probem do CAC ou e-mail [email protected].

Veja também

LUTO Morre Alberto Ferreira da Costa, provedor do Real Hospital Português e fundador da Rio Ave