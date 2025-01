Ozempic: emagrecimento rápido pode levar à perda de músculos; médico diz como prevenir

A- A+

A busca por tratamentos eficazes para o controle do peso e do diabetes tem levado muitos a optarem por medicamentos como o Ozempic, cujo crescimento nos últimos anos é exponencial. Estudos já mostram, entretanto, que o medicamento pode levar a alguns efeitos adversos, como uma doença ocular grave, flacidez, e, mais recentemente a perda de massa muscular.

Embora o Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, seja altamente eficaz no controle glicêmico e na promoção da perda de peso, a rápida eliminação de gordura também ocorre.

"O emagrecimento rápido causado por esses produtos pode levar a uma significativa perda de massa muscular, o que traz riscos à saúde musculoesquelética, especialmente em pessoas que já possuem condições de fragilidade ou praticam pouca atividade física", afirma Thiago Lima, ortopedista da Casa de Saúde São José.

O Ozempic faz parte de uma classe de medicamentos chamada agonistas do receptor GLP-1, utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e, mais recentemente, na gestão do peso. Comprovado em estudos clínicos, o medicamento é capaz de reduzir o peso corporal em até 14,9% após 68 semanas de tratamento.

“A preservação da massa muscular é fundamental para manter a saúde metabólica e prevenir complicações no futuro, como perda de mobilidade e problemas articulares, especialmente em pacientes mais velhos. A combinação de perda de peso com exercícios de resistência é uma forma eficaz de minimizar esses riscos”, alerta o ortopedista.

Os profissionais de saúde recomendam que a perda de peso seja acompanhada de perto por especialistas, com foco em estratégias para preservar a musculatura, como exercícios resistidos (atividade que aumenta a força dos músculos com o levantamento de pesos ou o uso de faixas elásticas) e uma alimentação rica em proteínas.

Veja também

ALIMENTAÇÃO Os alimentos certos para dar energia ao corpo