A- A+

Show Padre Fábio de Melo vai gravar DVD no Marco Zero A revelação foi feita por Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria, durante a apresentação do líder religioso na Igreja da Madre de Deus

O Padre Fábio de Melo vai gravar o próximo DVD no Recife. A local e data já estão definidos: será no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana, na quinta-feira depois do Carnaval, dia 6 de março, feriado da Data Magna em Pernambuco.

A revelação foi feita por Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria, durante a apresentação do líder religioso na Igreja da Madre de Deus.

“É muito importante para a cidade um evento gratuito religioso dessa magnitude”, destacou Barbosa. A Igreja Madre de Deus foi palco de uma apresentação do Padre Fábio de Melo no último domingo (29), intitulada “Voz e Piano”, que reuniu cerca de 500 pessoas e foi promovida pela Rádio Olinda, em parceria com a Comunidade Obra de Maria. O evento fez parte da confraternização dos associados do Clube do Ouvinte.

“Liguei para meu amigo Gilberto em cima da hora, quinta-feira no final da tarde, e pedi para fazer esse show”, disse o padre. Durante cerca de duas horas, o líder religioso emocionou o público com uma combinação de músicas e reflexões. A apresentação foi encerrada com a canção “Tudo é do Pai”.

O evento contou com a presença de autoridades como a vice-governadora do Estado, Priscila Krause; o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa; o Padre Luciano Brito, Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR); e o vereador do Recife, Felipe Alecrim. A mãe do prefeito João Campos, Renata Campos, também esteve presente. Diversas lideranças religiosas e comunitárias prestigiaram o evento.

Veja também

Futebol Ônibus: conselho aprova reajuste e tarifa do Grande Recife passa para R$ 4,28