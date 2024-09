A- A+

LUTO Padre Fabrício Rodrigues morre após colisão entre moto que pilotava e cavalo solto em BR no Pará Cantor e escritor, padre Fabrício Rodrigues tinha quase 600 mil seguidores no Instagram, onde costumava publicar conteúdos religiosos

O padre Fabrício Rodrigues, de 29 anos, morreu, nessa quinta-feira (12), após colidir a motocicleta que pilotava com um cavalo solto, na BR-230, na zona rural de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 21h e a morte foi confirmada na manhã desta sexta-feira (13).

Cantor e escritor, padre Fabrício Rodrigues tinha quase 600 mil seguidores no Instagram, onde costumava publicar conteúdos religiosos.

Ele era pároco na Paróquia Bom Pastor, em Nova Marabá, também no sudeste paraense.

Segundo o g1 Pará, o padre Fabrício Rodrigues morreu na hora, bem como o cavalo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

Uma nota de luto foi publicada no perfil do padre. No comunicado, é informado o motivo do falecimento do sacerdote. "Rezemos pelo seu descanso eterno", diz trecho do texto.



A Diocese de Marabá afirmou estar unida em oração e "na esperança de que Deus o acolha no céu e lhe conceda o descanso eterno".

Para esta sexta-feira, está marcada a chegada do corpo do padre à Paróquia Bom Pastor, às 12h. Em seguida, às 15h, será celebrada uma missa de corpo presente, seguida de translado para a Igreja Nossa Senhora Aparecida, da Pároquia Sagrada Família, às 16h.

No sábado (14), será celebrada uma missa às 8h e o sepultamento será às 10h, no Cemitério da Saudade, em Marabá.

A Prefeitura de Marabá lamentou profundamente a morte do padre Fabrício Rodrigues, afirmando que ele era muito querido entre os católicos da cidade.

O padre havia comemorado aniversário há cinco dias, no domingo (8), mesmo dia da solenidade litúrgica da Natividade de Nossa Senhora.

