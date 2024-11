A- A+

SAÚDE Padre Marcelo Rossi mostra antes e depois de cura da depressão; veja "Amados, depressão não é frescura! Mas tem cura. Glória a Deus, Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial", disse

Padre Marcelo Rossi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para publicar um antes e depois de sua aparência. O que separa as duas fotos é o diagnóstico de depressão e a publicação foi feita como um alerta para os cuidados com a saúde mental.

"Amados, depressão não é frescura! Mas tem cura. Glória a Deus, Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial", disse na legenda. As fotos publicadas por ele tem um intervalo de 8 anos

A primeira foto foi tirada em 2016, ano em que foi diagnosticado com depressão. Na época, ele, com 1,95m de altura, chegou a pesar 60kg. Em seguida, ele compartilhou um registro deste ano, em que está visivelmente mais saudável e musculoso.

Ele já havia comentado sobre a sua formação em educação física durante uma entrevista ao Domingão. Na época, o padre também relembrou o empurrão que recebeu enquanto realizava uma missa em 2019. "Me dei conta da importância de me cuidar fisicamente. Não é estética, é saúde. E quando você começa a cuidar de sua saúde, vai viver além e não depender do outro em seus 80, 90 anos".

Nos comentários, seguidores e fiéis se surpreenderam. "Depressão tem cura. Só quem passa por ela sabe como é. Por isso, ajudem ao máximo. Sejam presentes na vida de quem sofre disso. Nem que seja para conversar um pouquinho sempre", alertou um. "O senhor é um exemplo de superação. Deus te abençoe", disse outro.



