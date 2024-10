Depressão no idoso: saiba como identificar

Muitos idosos sofrem de depressão e frequentemente escondem seus sintomas por medo de sobrecarregar a família ou por acreditarem que o mal-estar é parte natural do envelhecimento.

A depressão nos idosos é ainda mais preocupante, pois muitos evitam demonstrar sofrimento, com receio de sobrecarregar familiares ou por acreditarem que o mal-estar é parte natural do envelhecimento. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que até 15% dos idosos sofrem de depressão, e muitos não recebem diagnóstico adequado por ocultarem seus sintomas.

Os sinais em idosos podem incluir isolamento social, alterações no sono, perda de apetite e desinteresse em atividades que antes traziam prazer. Psicoterapia, atividades físicas moderadas e um ambiente de suporte emocional podem promover uma melhora significativa na qualidade de vida.

No Canal Saúde desta sexta-feira (04), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7, conversou com a geriatra Flávia Goldman

A médica Flávia Goldman deixou o alerta sobre a depressão silenciosa



“Se torna pior do que as outras as outras nuances de depressão porque a rede de apoio pode não funcionar, porque nenhum amigo ou familiar vai perceber que você tem um problema. Ninguém vai dizer pra você procurar um psicólogo.”