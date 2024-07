Pai e filho são eletrocutados em parada de ônibus em Porto de Galinhas

A- A+

Pai e filho, de 52 e 18 anos, respectivamente, foram eletrocutados em uma parada de ônibus na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, no final da tarde de terça-feira (16). O incidente aconteceu na rua Esperança Skate Park.

A Prefeitura de Ipojuca informou que os homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para hospitais da região.

O Samu confirmou ter sido acionado para a ocorrência, registrada como choque elétrico, às 17h39. O filho foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Ipojuca. Já o pai foi atendido no Hospital Carozita Brito, em Nossa Senhora do Ó, também na cidade. Ambos estavam estáveis, segundo a prefeitura.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os dois homens na parada de ônibus após sofrerem a descarga elétrica. O pai está grudado ao ferro do poste da parada e o filho, caído no chão, também grudado.

Pessoas em volta tentam socorrer as vítimas e pedir ajuda. O pai foi removido do poste ao ser empurrado com pedaços de madeira e uma pilha de bancos de plástico. O jovem também foi retirado com o uso dos materiais. Em seguida, houve o socorro do Samu.

As primeiras informações, repassadas pela Prefeitura de Ipojuca, são de que teria havido um vazamento de corrente no poste de iluminação pública, o que ocasionou a descarga elétrica nas vítimas. A área foi isolada pela prefeitura.

"Após o resgate, a Guarda Municipal realizou o isolamento da área para identificação por parte das equipes responsáveis sobre o motivo que provocou esse vazamento de corrente no local para que as medidas sejam tomadas e garantir a segurança da população", afirmou a gestão municipal.

A Neoenergia Pernambuco afirmou à reportagem que enviou uma equipe ao local e constatou vazamento de corrente em um poste de iluminação pública, de responsabilidade da Prefeitura de Ipojuca.

