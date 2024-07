Seguem buscas por mulher desaparecida após se afogar em açude em Caruaru; homem e criança morreram

A- A+

Continuam nesta terça-feira (16) as buscas por uma mulher de 37 anos que está desaparecida desde a manhã de domingo (14), após se afogar em um açude na zona rural de Caruaru, no Agreste Central de Pernambuco.

Os corpos de duas vítimas que também se afogaram - uma criança de seis anos e um homem de 49 - foram encontrados na segunda-feira (15) pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros divulgaram imagens das buscas no açude, localizado no Sítio Posse, nesta terça-feira.

Equipes de mergulho seguiram para a área para realizar buscas aquáticas com auxílio de botes e mergulhadores. O açude tem muita vegetação, o que dificulta os trabalhos de buscas.

As vítimas são da mesma família. Segundo as primeiras informações, o homem seria o padrasto da mulher e ela, mãe do menino.

Os corpos do menino e do homem foram encontrados abraçados dentro do açude, segundo a Rádio Liberdade de Caruaru, e seguem no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

