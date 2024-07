A- A+

Agreste Caruaru: três pessoas da mesma família se afogam em açude; corpo de criança e homem são encontrados Equipes de mergulho doa Bombeiros realizaram buscas aquáticas com botes em açude em Caruaru

Três pessoas da mesma família se afogaram em um açude na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Os corpos de duas vítimas - uma criança de 6 anos e um homem de 49 - foram encontrados até o momento.



A equipe segue atuando na ocorrência para localizar uma mulher, de 37 anos.



Os nomes e parentesco dos desaparecidos não foram divulgados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, por volta das 11h do domingo (14), para uma ocorrência de busca por desaparecidos no Sítio Posse.

Três pessoas da mesma família se afogam em açude na zona rural de Caruaru. Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Foram enviadas ao local duas equipes, sendo uma de resgate e uma de comando operacional, que ouviram os familiares e realizaram buscas por vestígios das vítimas.

Na manhã desta segunda-feira (15), equipes de mergulho seguiram para a área para realizar buscas aquáticas com o auxílio de botes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até às 11h10 desta manhã, foram localizados os corpos de um menino, de 6 anos, e de um homem, de 49.



A ocorrência segue em andamento.





