A- A+

AMÉRICA DO NORTE Pânico em Cancún: homem foi morto a tiros em hotel renomado e agressores fugiram em jet skis Os agressores escaparam rapidamente do local a bordo de dois jet skis; houve momentos de pânico entre os convidado

Uma pessoa foi assassinada na tarde desta quarta-feira em plena zona hoteleira de Cancún, no México, após um grupo de desconhecidos abrir fogo e gerar caos no popular balneário mexicano da Riviera Maya.



De acordo com a imprensa local, o incidente ocorreu na praia, nas proximidades do hotel Riu Palace Las Américas, onde um grupo de homens armados que chegaram em duas motos aquáticas disparou contra a vítima.

Os agressores, que usavam roupas pretas e coletes salva-vidas de cor laranja, fugiram rapidamente do local a bordo das motos em direção ao mar.

Após o incidente, policiais chegaram ao local e encontraram o corpo sem vida da vítima, um homem de cerca de 30 anos que apresentava múltiplos ferimentos de bala.

No momento do assassinato, havia um grande número de turistas no local, incluindo estrangeiros. Um deles reconheceu que o evento "foi muito traumático para todos".

“Estávamos na água, éramos facilmente uns 10 chilenos no mar e, de repente, uma moto aquática chega. Para na beira, pega alguém, essa pessoa chega correndo e alguém chega por trás e, desse cais, atiram nele. E ele morreu ali, no mar”, explicou o turista chileno.



“Todos corremos para a areia. Isso aconteceu há cerca de uma hora, agora está começando a se normalizar um pouco. Nos deixaram descer para buscar as coisas para quem tinha algo aqui. Antes, veio a polícia, chegaram os militares, tudo se mobilizou muito", acrescentou.

As autoridades policiais continuavam a busca pelos responsáveis e pelas causas que motivaram o assassinato.

As primeiras versões indicavam que a vítima era um hóspede do hotel, mas mais tarde a mídia local informou que se trataria de um suposto traficante de drogas que fazia um percurso pela praia e que, ao ver seus agressores e tentar fugir, entrou na área da piscina do hotel, onde foi baleado.

Veja também

Luto Cid Moreira: 'Cidão', como era conhecido entre colegas, ganhou documentário; 'vivi o meu caminho'