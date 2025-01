Paquistão aprova lei que pune desinformação com três anos de prisão

O Paquistão aprovou nesta terça-feira terça-feira (28) uma lei que pune a desinformação na internet com até três anos de prisão, uma medida que grupos de jornalistas denunciaram como uma forma de reprimir a dissidência.

"Escutei mais 'sim' do que 'não', então a lei está aprovada", afirmou Syedaal Khan, vice-presidente do Senado paquistanês, em meio aos protestos de opositores e jornalistas.

A nova lei pretende punir qualquer pessoa que "divulgue intencionalmente" informações na internet que as autoridades "tenham motivos para acreditar que são falsas ou fabricadas e que poderiam causar medo, pânico, agitação ou problemas".

A lei foi aprovada na semana passada pela Assembleia Nacional e levada à votação nesta terça-feira no Senado.

Agora, a lei precisa ser ratificada pelo presidente Asif Ali Zardari para entrar em vigor.

Asif Bashir Chaudhry, membro do Sindicato Federal de Jornalistas do Paquistão, declarou à AFP que o governo havia garantido que os repórteres seriam consultados, mas que foram "traídos".

"Realmente, queremos uma lei contra a desinformação, mas se isto não for feito por meio de uma discussão aberta, e sim por meio do medo e da coerção, vamos enfrentá-la em todas as plataformas disponíveis", disse Chaudhry.

"Mesmo sob ditaduras, as leis não eram aprovadas à força no Parlamento da maneira como este governo faz", acrescentou.