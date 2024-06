A- A+

Inseto Para onde vão as baratas no inverno? Saiba como evitar essa visitante indesejada Inseto tem capacidade extrema de sobreviver, mas prolifera mais no calor e na umidade

Após uma longa temporada de calor, o frio está chegando a diversas regiões. E, com ele, a quantidade de baratas parece diminuir. Será verdade?

As baratas são conhecidas por sua capacidade de se adaptar e sobreviver em uma variedade de ambientes adversos, incluindo condições de frio extremo. Podem viver uma semana sem beber e até um mês sem comer.



Não à toa, elas existem há mais de 300 milhões de anos, e somam 5 mil de espécies no mundo.

Assim, embora sejam comumente associadas a climas quentes, muitas espécies têm a capacidade de tolerar temperaturas frias. Mas, no Brasil, os tipos mais frequentes preferem, sim, o calor a a umidade.

Qual clima as baratas não suportam?

De acordo com o National Pesticide Information Center, organização do governo dos Estados Unidos sobre pragas e pesticidas, as baratas são insetos comuns encontrados em todo o mundo. Elas são insetos muito engenhosos que podem viver, comer e se reproduzir em sua casa sem que você saiba.



Embora geralmente não piquem, ainda podem causar problemas de saúde para algumas pessoas ao trazerem sujeira da rua, enquanto outras podem apresentar sintomas de alergia e asma ao respirar a pele e os resíduos das baratas.

Encontrar uma barata em casa não é um sinal de que ela está suja. Mesmo se você limpar regularmente e manter um lar organizado, elas geralmente conseguem encontrar comida e água sem muitos problemas.



Isso lhes permite prosperar em muitos ambientes. Além disso, são insetos muito engenhosos que podem entrar em sua casa de várias formas diferentes.

Elas costumam preferir as temporadas de calor e chuva, que ocorrem entre a primavera e o verão. O calor faz com que os insetos se proliferem mais, como escorpiões, mosquitos e moscas, já que eles não podem gerar seu próprio calor e as chuvas são essenciais porque precisam desse líquido para sobreviver.



As temperaturas mais altas facilitam a reprodução – o metabolismo é acelerado e as baratas chegam à maturidade sexual mais rápido.

É mais comum que as baratas apareçam durante a noite, pois são noturnas. Além disso, saem quando há menos movimento de pessoas, o que facilita a chegada aos locais onde você guarda a comida, comer e se reproduzir sem se sentirem perseguidas.

Há muitas coisas que atraem as baratas, não apenas ambientes sujos:

Móveis, roupas ou panos com umidade, comida com açúcar, gordura, lixo e carne.

Embora as baratas possam aparecer em qualquer casa, um estudo demonstrou que os lares com uma classificação deficiente nas instalações sanitárias de cozinhas e banheiros tinham 2,7 vezes mais probabilidade de ter baratas do que as casas limpas.

Isso significa que manter uma casa limpa é fundamental para prevenir a aparição das baratas, que podem facilmente se reproduzir no seu lar.

Por isso, aqui vão algumas orientações para prevenir baratas em qualquer época do ano:

Não deixe o lixo em casa por vários dias, especialmente se contiver restos de alimentos;

Não mantenha jornais ou caixas de papelão na cozinha, pois são o habitat perfeito para baratas;

Lave pratos, panelas ou frigideiras após usá-los;

Mantenha a geladeira, micro-ondas, forno, torradeiras e outros eletrodomésticos que acumulam restos de comida ficar limpos;

Limpe frequentemente o chão da cozinha, os armários e bancadas;

Verifique se não há rachaduras ou pequenas fissuras por onde as baratas ou qualquer outro inseto possam entrar;

As tubulações devem ser verificadas e mantidas em bom estado;

Se você tiver um porão em sua casa, certifique-se de que não haja umidade.

Veja também

Caribe Beryl se torna um furacão 'extremamente perigoso' de categoria 4