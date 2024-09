Parada da Diversidade de Pernambuco celebra orgulho das pessoas LGBT+

A- A+

A 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco aconteceu neste domingo (15), na avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O evento, que já é um marco da luta contra a discriminação, foi mais uma vez organizado pelo Fórum LGBT do Estado.

A cerimônia deste ano ampliou o debate contra várias formas de violência e preconceito. O tema da Parada da Diversidade de 2024 foi: "Vidas LGBT+ Importam! Fundamentalismo, machismo e racismo: Dói, Machuca e Mata!".

Concentração da 23ª Parada da Diversidade | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

A concentração teve início por volta das 8h, no Parque Dona Lindu, com discursos, performances de drags e shows.

Foram mais de seis apresentações musicais com destaque para a cantora Tayara Andreza, que fechou a primeira parte do evento. O desfile com os nove trios elétricos pela principal avenida de Boa Viagem começou às 13h.

Os organizadores da Parada da Diversidade divulgaram uma expectativa de aproximadamente 500 mil presentes no evento deste ano.

Além da irreverência e alegria da festa, a Parada da Diversidade de Pernambuco reflete um histórico de militância pelos direitos das pessoas LGBT+.

Thiago Rocha, coordenador do Fórum LGBT de Pernambuco e da Parada da Diversidade, ressaltou esse lado importante da celebração.

“Estamos aqui para ter orgulho de quem somos. A Parada é isso. Muitas pessoas acham que é só uma festa, mas é para nos mostrarmos, que temos orgulho da nossa orientação sexual e identidade de gênero”, iniciou.

“Estamos numa via pública dizendo que ela é nossa também e precisamos ser respeitados por isso. Todos os dias tenho certeza que alguma pessoa LGBT+ está sendo violentado ou discriminado, por isso estamos aqui militando e lutando com muita alegria e irreverência”, completou o coordenador do Fórum.

E o destaque para a importância de lutar pelos direitos não fica apenas com os organizadores.

Elisangela de Lima é casada com Márcia Vila Nova há três meses. As duas estiveram juntas na edição deste ano.

“Eu acredito que a coisa mais importante num evento como esse é ter a liberdade de expressar seu amor e tudo aquilo que existe de positivo num relacionamento e na humanidade. Uma vez que você abre para um evento como esse numa praça pública passando para a sociedade tanta informação e alegria, você constrói um mundo melhor”, contou Elisangela.

Quem também valoriza esse lado é Mailton Almeida. Ele é um homem gay que frequenta a Parada da Diversidade de Pernambuco desde que se mudou de Natal para o Recife, há 15 anos.

“A Parada é necessária, porque é um evento político e nós não devemos nos esconder. Temos que mostrar para a sociedade que existimos e acabar com essa intolerância que existe até hoje”, disse Mailton que também comentou sobre o cenário complicado que ainda existe. “A questão da criminalidade contra a comunidade LGBT só vem piorando. As pessoas hipócritas tendem a aparecer mais”, concluiu.

